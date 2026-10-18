Investito in bici, lo lasciano morto a terra

Accanto al corpo è stata trovata la bicicletta utilizzata dall’uomo, con evidenti danni nella parte posteriore

Un uomo di 36 anni, originario del Bangladesh e impiegato come bracciante agricolo, è stato trovato morto nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale Melfi, nel territorio di Pontecorvo, in provincia di Frosinone. La strada collega il comune con Roccasecca.Accanto al corpo è stata trovata la bicicletta utilizzata dall’uomo, con evidenti danni nella parte posteriore. Un particolare che ha portato gli investigatori a prendere in considerazione l’ipotesi di un violento urto, forse provocato da un veicolo in transito.Al momento, tuttavia, la dinamica dell’accaduto resta da chiarire. Non è ancora certo che il decesso sia riconducibile a un incidente stradale e gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire le ultime ore di vita del 36enne.L’ipotesi dell’investimento e la possibile fuga del conducenteTra le piste al vaglio dei carabinieri della Stazione di Pontecorvo c’è quella di un possibile investimento. Secondo questa ricostruzione, l’uomo potrebbe essere stato travolto da un’automobile mentre percorreva la provinciale in bicicletta.Il conducente del mezzo, sempre secondo l’ipotesi investigativa, potrebbe essersi allontanato senza fermarsi a prestare soccorso, facendo perdere le proprie tracce. Si tratta, però, di una possibilità ancora da verificare e non di una dinamica accertata.I militari dell’Arma stanno effettuando gli accertamenti necessari per raccogliere elementi utili a comprendere che cosa sia successo lungo quel tratto di strada. L’obiettivo è stabilire se vi sia stato effettivamente un impatto con un veicolo e, in caso affermativo, individuare eventuali responsabilità.Le indagini proseguono senza escludere altre causeGli investigatori mantengono aperte tutte le ipotesi. I danni riscontrati sulla bicicletta rappresentano un elemento da approfondire, ma da soli non consentono di stabilire con certezza le circostanze della morte.Restano quindi diversi interrogativi: che cosa abbia provocato il decesso, se l’uomo sia stato coinvolto in un incidente e se qualcuno si sia allontanato senza prestare aiuto. Saranno gli accertamenti delle prossime ore a contribuire alla ricostruzione dei fatti.La vicenda ha suscitato preoccupazione nel territorio del Cassinate, dove la sicurezza stradale è tornata al centro dell’attenzione dopo un altro recente incidente mortale.Il precedente di Cassino: morta una donna di 89 anniSolo pochi giorni prima, il 15 ottobre, una donna di 89 anni era morta dopo essere stata investita in via Abruzzi, a Cassino. Alla guida dell’auto coinvolta si trovava un consigliere comunale, nei cui confronti è stata aperta un’indagine per omicidio stradale.I due episodi sono distinti e, allo stato attuale, non risultano elementi che li colleghino direttamente. Entrambi riportano però l’attenzione sui rischi per gli utenti più vulnerabili della strada, tra cui pedoni e ciclisti.Per la morte del bracciante agricolo di Pontecorvo, la priorità resta ora chiarire che cosa sia accaduto lungo la provinciale Melfi. Soltanto al termine degli accertamenti sarà possibile stabilire se si sia trattato di un investimento con fuga del conducente o se il decesso sia avvenuto in circostanze differenti.