LA TRAGEDIA Investito da scooter e furgone, muore 40enne

Una sequenza drammatica, avvenuta sotto gli occhi di alcune persone che si trovavano nella zona

Dramma in mattinata sul Ponte della Sanità, intitolato a Maddalena Cerasuolo, a Napoli, dove un uomo di circa 40 anni, di nazionalità srilankese, ha perso la vita dopo essere stato investito da due veicoli mentre attraversava la strada. Secondo le testimonianze raccolte sul posto, né lo scooter né il furgoncino si sarebbero fermati dopo gli impatti.La doppia investituraStando alle prime ricostruzioni, l’uomo stava attraversando la carreggiata quando è stato travolto da uno scooter. Alcuni passanti, secondo quanto riferito dai presenti, si stavano avvicinando per prestargli soccorso, ma in quei momenti sarebbe sopraggiunto un furgoncino che lo avrebbe investito una seconda volta.Una sequenza drammatica, avvenuta sotto gli occhi di alcune persone che si trovavano nella zona. L’uomo è deceduto in seguito all’accaduto.Da chiarire la dinamica dell’incidenteSecondo i racconti dei testimoni, entrambi i veicoli coinvolti si sarebbero allontanati senza fermarsi. Si tratta di circostanze che dovranno essere verificate dagli accertamenti delle autorità, chiamate a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e a individuare i mezzi coinvolti.Restano da chiarire anche le esatte circostanze dei due impatti e la sequenza degli eventi. Ulteriori elementi potranno emergere dalle eventuali testimonianze e dagli accertamenti svolti sul luogo della tragedia.La morte dell’uomo ha scosso la zona del Ponte della Sanità, teatro di un episodio dai contorni ancora da ricostruire.