Investe bambino davanti scuola e scappa

Il bambino è stato soccorso dal personale del 118 e accompagnato in ospedale per gli accertamenti sanitari

Un bambino di 11 anni è stato investito mentre si trovava davanti alla scuola insieme ad alcuni compagni. L'incidente è avvenuto in via Belforte del Chienti, nel quartiere San Basilio, a Roma, nei pressi dell'Istituto comprensivo Ennio Morricone.Dopo l'impatto, il conducente dell'auto non si sarebbe fermato per verificare le condizioni del minore né avrebbe allertato i soccorsi. L'uomo si è invece allontanato, facendo perdere le proprie tracce.Il bambino è stato soccorso dal personale del 118 e accompagnato in ospedale per gli accertamenti sanitari. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono risultate gravi.Le indagini della Polizia LocaleSul luogo dell'investimento sono arrivati anche gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale. L'assenza di una targa ha reso necessario partire dalle testimonianze raccolte tra le persone presenti e dagli altri elementi disponibili per cercare di ricostruire l'accaduto.Gli investigatori hanno così cercato di delineare le caratteristiche dell'automobile coinvolta, raccogliendo informazioni utili anche sulla possibile tipologia del veicolo.Dopo i primi accertamenti sono stati organizzati controlli mirati e appostamenti nel quartiere, con l'obiettivo di individuare un mezzo compatibile con la descrizione fornita dai testimoni.Individuata l'autoGli accertamenti hanno dato esito positivo questa mattina, quando gli agenti hanno individuato, nella stessa zona, una Ford Fiesta che presentava caratteristiche compatibili con quelle emerse durante le indagini.Le successive verifiche hanno permesso di collegare il veicolo all'investimento e di identificare la persona che si trovava alla guida al momento dell'incidente.Si tratta di un uomo di 54 anni, che è stato denunciato dalla Polizia Locale per le ipotesi di fuga dopo l'incidente e omissione di soccorso.Le indagini hanno così consentito di risalire al conducente nonostante l'assenza, nelle prime fasi, di un numero di targa e di altri elementi immediatamente riconducibili al veicolo.