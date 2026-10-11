Inseguimento sul raccordo finisce con un incidente tra poliziotti e malviventi

Restano da chiarire nel dettaglio le circostanze che hanno portato allo schianto e la dinamica dell’incidente

Tre uomini arrestati e tre persone ferite, tra cui due poliziotti. È il bilancio dell’inseguimento avvenuto a Napoli, dove una Renault Twingo non si è fermata all’alt delle forze dell’ordine, dando inizio a una fuga terminata con uno schianto nel quartiere Pianura.La vicenda si è sviluppata lungo un percorso che ha coinvolto il raccordo Soccavo-Vomero e si è concluso in via Montagna Spaccata. I tre uomini a bordo dell’auto avrebbero ignorato l’ordine di fermarsi, costringendo gli agenti a mettersi sulle loro tracce.La fuga e l’incidente in via Montagna SpaccataL’inseguimento si è protratto fino alla zona di Pianura, dove la corsa della Twingo si è conclusa con un incidente. Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone, tra cui due appartenenti alla polizia.Dopo l’intervento degli agenti, i tre uomini sono stati arrestati. Restano da chiarire nel dettaglio le circostanze che hanno portato allo schianto e la dinamica dell’incidente.Tre persone ferite, accertamenti in corsoL’episodio ha richiesto gli interventi necessari per prestare assistenza ai feriti e mettere in sicurezza l’area interessata. Gli accertamenti dovranno ricostruire le diverse fasi dell’inseguimento, dall’alt iniziale fino all’impatto conclusivo.Ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti e sulle contestazioni rivolte ai tre arrestati non sono al momento disponibili.