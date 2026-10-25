STRADE A RISCHIO Incidente per due minorenni, uno è grave

Le indagini proseguono per verificare le diverse versioni e raccogliere riscontri oggettivi

Restano ancora da chiarire le cause dell’incidente stradale avvenuto circa una settimana fa in via Fiano, nella periferia di Nocera Inferiore, nel quale sono rimasti feriti due ragazzi minorenni, fidanzati tra loro. Le condizioni più preoccupanti sono quelle del ragazzo, un sedicenne originario di Sarno, ricoverato in rianimazione all’ospedale Umberto I e tuttora in prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita, ma il quadro clinico resta critico. La fidanzata ha riportato diverse ferite, con una prognosi di sette giorni. Sulla vicenda indaga la polizia, chiamata a fare luce anche sull’eventuale coinvolgimento di un’automobile che, secondo alcune testimonianze, si sarebbe allontanata senza prestare soccorso.L’incidente ha suscitato apprensione, soprattutto a Sarno, dove amici e conoscenti del sedicenne stanno seguendo con preoccupazione l’evolversi delle sue condizioni. Dopo lo schianto, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno prestato i primi soccorsi e avviato gli accertamenti.Il sedicenne trasferito in rianimazioneFin dai primi momenti, le condizioni del ragazzo sono apparse particolarmente gravi. Trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, è stato ricoverato nel reparto di rianimazione, dove resta sotto osservazione con prognosi riservata.La ragazza che viaggiava con lui sullo scooter ha riportato diverse lesioni. Per lei la prognosi indicata è di sette giorni.Nel frattempo, sui social network sono comparsi numerosi messaggi di vicinanza e speranza da parte degli amici del giovane, in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.L’ipotesi dell’auto pirata e i dubbi degli investigatoriA rendere la vicenda particolarmente delicata è la ricostruzione di quanto accaduto in via Fiano. Secondo alcune testimonianze circolate dopo l’incidente, lo scooter con a bordo i due minorenni sarebbe stato urtato da un’automobile. Il conducente, dopo l’impatto, avrebbe proseguito la marcia senza fermarsi.Questa versione, se confermata, aprirebbe anche la questione dell’eventuale omissione di soccorso. Al momento, tuttavia, non risultano elementi sufficienti per confermare il coinvolgimento di un secondo veicolo.Gli agenti del commissariato di Nocera Inferiore hanno esaminato il tratto stradale interessato dall’incidente, cercando eventuali segni di frenata o altri elementi utili a ricostruire la dinamica. Tra le ipotesi al vaglio resta anche quella di un incidente autonomo, provocato dalla perdita di controllo dello scooter.Al vaglio le telecamere di videosorveglianzaLe indagini proseguono per verificare le diverse versioni e raccogliere riscontri oggettivi. Gli investigatori stanno approfondendo le informazioni disponibili e non escludono, allo stato, l’eventuale coinvolgimento di un’automobile.Un contributo decisivo potrebbe arrivare dall’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. I filmati potrebbero aiutare a ricostruire i movimenti dei veicoli nei momenti precedenti e successivi all’incidente.La vicenda ha richiamato anche l’attenzione del deputato Francesco Emilio Borrelli, al quale è stato rivolto un appello da parte di persone che sostengono la versione dell’auto allontanatasi dopo l’impatto.Per ora, però, la dinamica resta da accertare. La polizia continua a lavorare per stabilire se i due giovani siano rimasti feriti in seguito a una caduta autonoma o a uno scontro con un altro mezzo, con l’obiettivo di chiarire ogni aspetto dell’incidente.