Incendio in casa, c'è un ferito grave

Sono in corso le verifiche per ricostruire la dinamica dell’accaduto e comprendere che cosa abbia provocato le fiamme

Momenti di apprensione nel territorio comunale di Capaccio Paestum, dove nel tardo pomeriggio è divampato un incendio all’interno di un’abitazione in via Chiorbo.L’allarme è scattato dopo alcune segnalazioni giunte al numero di emergenza, che riferivano di una possibile esplosione all’interno dell’edificio. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli, insieme al personale sanitario del 118.Due persone coinvolte nell’incendioUna volta raggiunta l’abitazione, i soccorritori hanno riscontrato la presenza di un incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento.Nel rogo sono rimaste coinvolte due persone. Una di loro ha riportato ferite serie e ha richiesto un intervento sanitario immediato: dopo essere stata stabilizzata sul posto, è stata affidata al personale del 118 per il successivo trasporto in ospedale.Sono in corso le verifiche per ricostruire la dinamica dell’accaduto e comprendere che cosa abbia provocato le fiamme.Indagini per chiarire le cause del rogoGli accertamenti sono finalizzati a stabilire se l’incendio sia stato preceduto da un’esplosione, come ipotizzato nelle prime segnalazioni, e a individuare l’origine del rogo.Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle condizioni della seconda persona coinvolta né sulle eventuali cause dell’incidente. Le verifiche proseguiranno per fare piena luce sull’episodio avvenuto in via Chiorbo.