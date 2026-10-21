Incendia l'auto della ex e prova a bruciarle casa

la donna ha contattato i carabinieri chiedendo aiuto prima che la situazione degenerasse ulteriormente

La fine della relazione si sarebbe trasformata in una nuova escalation di violenza, culminata nell’incendio dell’automobile della ex compagna e nelle minacce di appiccare il fuoco anche alla sua abitazione. È quanto accaduto a Monte di Procida, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 49 anni, ora detenuto in carcere in attesa del giudizio.La vittima è una donna di 38 anni, originaria della Romania, con la quale l’uomo aveva avuto una relazione dalla quale sono nati due figli. Il rapporto si era interrotto circa quindici giorni prima dei fatti. Secondo le informazioni disponibili, durante la relazione si sarebbero verificati episodi di maltrattamento che, tuttavia, non erano mai stati denunciati.L’auto cosparsa di benzina e data alle fiammeLa situazione sarebbe precipitata quando il 49enne avrebbe cosparso di benzina l’automobile dell’ex compagna, appiccando successivamente il fuoco. Un gesto che ha fatto temere alla donna un ulteriore aggravamento della situazione, soprattutto dopo le minacce che sarebbero seguite all’incendio.L’uomo avrebbe infatti manifestato l’intenzione di raggiungere l’abitazione della ex e di incendiare anche l’appartamento. Di fronte al rischio che le minacce potessero trasformarsi in un nuovo episodio di violenza, la donna ha contattato i carabinieri, chiedendo aiuto prima che la situazione degenerasse ulteriormente.La tempestività della segnalazione ha consentito ai militari di intervenire e di avviare le ricerche dell’uomo, impedendogli di raggiungere l’abitazione della donna.Il tentativo di fuga e l’intervento dei carabinieriI carabinieri della stazione di Monte di Procida hanno individuato il 49enne mentre si trovava in strada, alla guida di un autocarro. Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe tentato di sottrarsi al controllo cercando di seminare le pattuglie.Il tentativo, però, non è riuscito: i militari sono riusciti a bloccarlo e a procedere all’arresto in flagranza differita, sulla base degli elementi raccolti in relazione ai fatti denunciati.Dopo le formalità di rito, il 49enne è stato condotto in carcere, dove rimane in attesa del giudizio. Saranno ora gli accertamenti e il successivo procedimento giudiziario a chiarire compiutamente le responsabilità e le circostanze dell’accaduto.La rottura e il passato di maltrattamentiA rendere la vicenda particolarmente delicata è il contesto in cui si sarebbe verificata. La relazione tra i due era finita da circa due settimane e, secondo quanto emerso, la donna avrebbe subito in passato maltrattamenti che non erano mai stati portati all’attenzione delle autorità.L’incendio dell’auto e le successive minacce avrebbero quindi rappresentato un momento di forte allarme per la vittima, che ha scelto di rivolgersi alle forze dell’ordine per evitare che la situazione potesse peggiorare.L’intervento dei carabinieri ha permesso di fermare il 49enne prima che potesse raggiungere l’appartamento e mettere in atto quanto avrebbe minacciato. L’uomo resta in carcere in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria, mentre la vicenda proseguirà nelle sedi competenti per l’accertamento dei fatti.