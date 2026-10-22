In fiamme casa e auto di un tecnico comunale

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni necessarie per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area

Un incendio ha distrutto nella notte l’automobile di Giuseppe Maselli, responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Altavilla Irpina, nell’Avellinese. Il veicolo era parcheggiato nei pressi della sua abitazione, che è stata a sua volta danneggiata dalle fiamme.L’episodio desta particolare preoccupazione per il ruolo ricoperto da Maselli all’interno dell’amministrazione comunale. Tra le ipotesi investigative figura quella di un possibile atto intimidatorio, anche se saranno gli accertamenti a dover chiarire le cause del rogo e l’eventuale matrice del gesto.Intervento dei vigili del fuoco e indagini dei carabinieriSul luogo dell’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni necessarie per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Presenti anche i carabinieri della locale Stazione, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’episodio.Gli investigatori dovranno accertare l’origine dell’incendio e verificare ogni elemento utile a comprendere se si sia trattato di un gesto deliberato. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sugli eventuali responsabili o su possibili collegamenti con l’attività professionale del funzionario comunale.La solidarietà del sindaco Mario VanniSull’accaduto è intervenuto il sindaco di Altavilla Irpina, Mario Vanni, che ha espresso solidarietà a Maselli e ai suoi familiari, auspicando che le autorità riescano a fare piena luce sull’episodio.«Solidarietà a Maselli e alla sua famiglia: le autorità competenti facciano piena luce per individuare i responsabili di un atto grave e contrario ai principi di legalità e convivenza civile», ha dichiarato il primo cittadino.L’episodio resta ora al centro degli accertamenti delle forze dell’ordine. L’obiettivo è stabilire con certezza che cosa abbia provocato l’incendio e verificare l’eventuale natura intimidatoria del gesto, senza escludere alcuna pista prima della conclusione delle indagini.