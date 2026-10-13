Esce dall'auto e viene investito, dramma nel Napoletano

Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a stabilire come si siano svolti i fatti e se vi siano eventuali responsabilità

Un uomo di 85 anni, residente a Casoria e identificato con le iniziali C.A., ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi ad Arzano, dopo essere stato investito da una motocicletta in via Porziano, nelle vicinanze del cimitero consortile. L’anziano era appena sceso dalla propria automobile quando è stato travolto dal mezzo a due ruote.L’impatto si è rivelato fatale. I soccorritori arrivati sul luogo dell’incidente hanno tentato di prestare assistenza, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.L’investimento subito dopo essere sceso dall’autoStando alle prime informazioni disponibili, l’85enne aveva appena parcheggiato la vettura e si trovava nei pressi del veicolo quando, per ragioni ancora da chiarire, è stato raggiunto dalla motocicletta che percorreva la strada.La dinamica esatta resta da ricostruire. Al momento non sono stati definiti con precisione né la posizione dell’anziano al momento dell’urto né le circostanze che hanno impedito di evitare l’impatto. Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a stabilire come si siano svolti i fatti e se vi siano eventuali responsabilità.Rilievi sul posto e indagini in corsoDopo l’incidente, in via Porziano sono intervenuti gli agenti della polizia locale e le altre forze dell’ordine, impegnati nei rilievi tecnici necessari a raccogliere gli elementi utili all’indagine.Tra gli aspetti da verificare figurano la velocità della motocicletta, la traiettoria seguita dal mezzo e la posizione della vittima nei momenti immediatamente precedenti all’investimento. Ogni valutazione sulle cause e sulle eventuali responsabilità dovrà attendere gli esiti delle verifiche.La salma dell’anziano è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire le circostanze della tragedia.Traffico rallentato nella zona del cimiteroL’incidente ha richiamato l’attenzione di residenti e persone presenti nell’area, frequentata soprattutto durante le ore mattutine. Per consentire i soccorsi e permettere agli agenti di effettuare i rilievi in sicurezza, la circolazione ha subito rallentamenti.La morte dell’85enne riporta al centro il tema della sicurezza sulle strade urbane, in particolare per le persone che si spostano a piedi o che, come in questo caso, possono trovarsi esposte al traffico durante le operazioni di sosta e di discesa da un veicolo. Saranno ora le indagini a fornire un quadro più preciso dell’accaduto.