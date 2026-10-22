AGGRESSIONE Imputato con problemi psichiatrici picchia la giudice

L’episodio si sarebbe verificato nell’ufficio della magistrata, alla presenza di un’avvocata

Momenti di tensione oggi all’interno del tribunale di Napoli, dove una giudice, già pubblico ministero e attualmente impegnata in procedimenti relativi all’amministrazione di sostegno, sarebbe stata aggredita da un giovane con problemi di salute psichica.L’episodio si sarebbe verificato nell’ufficio della magistrata, alla presenza di un’avvocata. Per ragioni ancora da chiarire, il ragazzo si sarebbe scagliato contro la giudice, rendendo necessario l’intervento immediato di altri due magistrati presenti negli uffici.L’intervento dei colleghi evita conseguenze peggioriDeterminante si sarebbe rivelata la prontezza dei due colleghi, accorsi nell’ufficio dopo aver assistito alla scena o averne percepito la concitazione. Uno dei magistrati si sarebbe frapposto tra il giovane e la giudice, cercando di proteggerla, mentre l’altro sarebbe riuscito ad allontanare l’aggressore.La situazione è stata così riportata sotto controllo, evitando che l’episodio potesse avere conseguenze più gravi. La giudice, secondo quanto riferito, sarebbe rimasta visibilmente spaventata dall’accaduto.La giudice non presenta denunciaNonostante lo spavento, la magistrata avrebbe deciso di non sporgere denuncia, scegliendo di tenere conto delle gravi condizioni di salute del giovane e di agire, secondo le ricostruzioni disponibili, per un senso di umanità nei suoi confronti.Poco dopo sono arrivati i carabinieri, che hanno identificato il ragazzo. Il giovane è stato successivamente affidato alle cure dei sanitari.Restano da chiarire le circostanze che hanno portato all’aggressione e gli eventuali ulteriori sviluppi della vicenda. L’episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza negli uffici giudiziari e sulla necessità di tutelare chi vi lavora, soprattutto nei contesti in cui si affrontano situazioni personali e familiari particolarmente delicate.