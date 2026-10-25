IL FURTO I ladri tranciano i cavi elettrici e lasciano i residenti al buio

L’episodio ha provocato l’interruzione dell’illuminazione pubblica in diversi tratti delle due strade, lasciando al buio automobilisti, pedoni e residenti

Due strade rimaste senza illuminazione e cresce la preoccupazione per la sicurezza dei residenti. È quanto accaduto ieri sera in via Montale e via Di Vittorio, a Mugnano, dove alcuni cavi elettrici sono stati tranciati, facendo ipotizzare un tentativo di furto dei cavi della pubblica illuminazione. A denunciare l’episodio è stato il sindaco Pierluigi Schiattarella, che ha annunciato interventi per ripristinare il servizio e chiesto scusa ai cittadini per i disagi.Cavi tagliati e lampioni spentiL’episodio ha provocato l’interruzione dell’illuminazione pubblica in diversi tratti delle due strade, lasciando al buio automobilisti, pedoni e residenti. Una situazione che, oltre ai disagi, solleva interrogativi sulle possibili conseguenze per la sicurezza della circolazione e di chi si trova a percorrere quelle vie nelle ore serali.«Dai primi riscontri, considerate le modalità con cui sono stati tagliati i cavi elettrici, si sospetta un tentativo di furto dei cavi della pubblica illuminazione», ha spiegato il primo cittadino. L’ipotesi, dunque, è che il danneggiamento sia riconducibile a un tentativo di sottrarre il materiale elettrico, anche se la dinamica dovrà essere chiarita.Il sindaco: «Non possiamo accettare strade al buio»Schiattarella ha espresso preoccupazione per quanto accaduto, collegando l’episodio a un più generale clima di insicurezza percepito sul territorio.«È davvero sconfortante constatare il clima di crescente incertezza che stiamo vivendo. Non possiamo accettare che intere strade restino al buio, con tutti i rischi che ne conseguono per la sicurezza dei cittadini», ha dichiarato.Il sindaco ha quindi rilanciato la richiesta di rafforzare i controlli e garantire una maggiore presenza delle forze dell’ordine, sottolineando la necessità di un’attenzione costante da parte delle istituzioni competenti.«Come Sindaco, non intendo rassegnarmi a questa situazione. Continueremo a chiedere maggiore attenzione, controlli e presenza delle istituzioni preposte alla sicurezza del territorio», ha aggiunto.Interventi per ripristinare l’illuminazioneParallelamente alle richieste sul fronte della sicurezza, l’amministrazione comunale punta a risolvere nel più breve tempo possibile il problema dell’illuminazione. Il sindaco ha annunciato l’avvio degli interventi di ripristino già dalla mattina, con l’obiettivo di riportare le strade interessate alla normalità.«Desidero innanzitutto chiedere scusa ai residenti di via Montale e via Di Vittorio per il disagio causato dalla mancanza di pubblica illuminazione», ha affermato Schiattarella, assicurando il massimo impegno per ripristinare il servizio.Resta intanto la preoccupazione per un episodio che ha lasciato al buio due strade della città e riacceso il dibattito sulla tutela delle infrastrutture pubbliche e sulla necessità di prevenire nuovi danneggiamenti.