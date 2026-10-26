LADRI Furti in serie, torna la psicosi

Una volta dentro, avrebbero agito rapidamente, rovistando nelle case e portando via denaro contante e oggetti preziosi

Torna l’allarme furti nell’hinterland di Avellino, dove nelle ultime ore sono stati segnalati diversi raid ai danni delle abitazioni. Tre colpi sono stati messi a segno ad Aiello del Sabato, mentre altri due episodi sono stati registrati nella vicina Cesinali, nel parco San Rocco. I ladri avrebbero agito con tecniche diverse per introdursi negli appartamenti e portare via denaro e oggetti preziosi. Sui casi indagano i carabinieri.Tre colpi ad Aiello del SabatoÈ Aiello del Sabato uno dei centri maggiormente colpiti dalla nuova ondata di furti. Secondo le prime informazioni, i malviventi sarebbero riusciti a entrare in tre abitazioni, praticando fori negli infissi per accedere agli interni.Una volta dentro, avrebbero agito rapidamente, rovistando nelle case e portando via denaro contante e oggetti preziosi. Raid che, per modalità e rapidità, hanno lasciato i residenti con la preoccupazione di poter diventare a loro volta bersaglio dei ladri.Gli episodi riaccendono i timori per la sicurezza nelle zone residenziali dell’hinterland avellinese, dove cresce l’attenzione dopo la segnalazione di più incursioni in un breve arco di tempo.A Cesinali i ladri si arrampicano lungo i tubi del gasAltri furti sono stati segnalati a Cesinali, nella zona di parco San Rocco. In questo caso, i malviventi avrebbero preso di mira un condominio, raggiungendo il terzo piano del palazzo dopo essersi arrampicati lungo i tubi del gas.Una volta arrivati al piano, sarebbero riusciti a introdursi negli appartamenti. Due i raid segnalati nella stessa area, con modalità che hanno suscitato forte preoccupazione tra gli abitanti del complesso residenziale.La dinamica descritta evidenzia le difficoltà nel proteggere le abitazioni anche ai piani più alti, spesso ritenuti meno esposti rispetto agli appartamenti situati al livello della strada.Indagini dei carabinieriSui furti avvenuti tra Aiello del Sabato e Cesinali sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, impegnati a ricostruire le modalità delle incursioni e a individuare i responsabili.Gli investigatori dovranno verificare eventuali elementi comuni tra gli episodi, comprese le tecniche utilizzate per entrare nelle abitazioni e i possibili collegamenti tra i diversi raid.Intanto, tra i residenti cresce la preoccupazione per una sequenza di furti che ha colpito più abitazioni e un condominio nel giro di poco tempo. L’attenzione resta alta in attesa degli sviluppi delle indagini e di eventuali ulteriori indicazioni da parte delle forze dell’ordine.