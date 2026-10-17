Furgone divorato dalle fiamme

Sul posto sono arrivati tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno avviato le operazioni di spegnimento e sono riusciti a domare l’incendio

Un furgone avvolto dalle fiamme e una carcassa annerita rimasta a bordo carreggiata. È quanto accaduto lungo la rete stradale nei pressi del Centro Commerciale Campania, dove un incendio ha improvvisamente interessato un veicolo, provocando momenti di apprensione tra gli automobilisti in transito.Il rogo ha danneggiato pesantemente il mezzo, distruggendo la parte anteriore e il vano motore. Le fiamme hanno compromesso gran parte della struttura del veicolo, lasciando evidenti segni dell’incendio.Intervento dei Vigili del FuocoSul posto sono arrivati tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno avviato le operazioni di spegnimento e sono riusciti a domare l’incendio.Una volta contenute le fiamme, i soccorritori hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona, così da ridurre i rischi per gli automobilisti e consentire lo svolgimento delle successive operazioni.L’intervento ha permesso di evitare che la situazione potesse aggravarsi ulteriormente. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle cause che hanno provocato l’incendio né su eventuali persone coinvolte.Traffico rallentato, al lavoro la Polizia MunicipaleL’episodio ha avuto ripercussioni anche sulla circolazione stradale nell’area interessata. Gli agenti della Polizia Municipale sono intervenuti per gestire il traffico e indirizzare i veicoli, cercando di limitare i disagi per chi percorre la viabilità nei pressi del centro commerciale.Le operazioni sono proseguite con l’obiettivo di ripristinare gradualmente la normale circolazione, mentre si attendeva la rimozione del furgone danneggiato.La presenza del mezzo incendiato a bordo carreggiata ha reso necessario mantenere alta l’attenzione durante le attività di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità.Da chiarire le cause dell’incendioResta da accertare che cosa abbia provocato il rogo. Tra gli elementi da chiarire ci sono l’origine delle fiamme e le eventuali circostanze che hanno preceduto l’incendio.Intanto, l’intervento dei soccorritori ha consentito di spegnere il fuoco e mettere in sicurezza l’area. Le operazioni di rimozione del veicolo sono necessarie per completare il ripristino delle condizioni di sicurezza e favorire il ritorno alla normalità lungo la strada.