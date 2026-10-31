L'ARRESTO Evade dai domiciliari per comprare il vino

l'uomo ha deciso di uscire dalla propria abitazione per raggiungere un negozio nelle vicinanze e acquistare una bottiglia

Un uomo di 59 anni, sottoposto alla detenzione domiciliare, è stato denunciato dopo essere uscito di casa per acquistare una bottiglia di vino da abbinare a una cena a base di pesce. I carabinieri lo hanno sorpreso con la bottiglia appena comprata e lo scontrino in tasca. Durante gli stessi controlli è stato denunciato anche un 42enne trovato in possesso di 53 pacchetti di sigarette contraffatte.Doveva essere una cena a base di pesce, ma mancava un ingrediente che il 59enne ha ritenuto indispensabile: il vino. Così, nonostante fosse sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, l'uomo ha deciso di uscire dalla propria abitazione per raggiungere un negozio nelle vicinanze e acquistare una bottiglia.È accaduto a Casoria, in provincia di Napoli. Il protagonista della vicenda è stato però intercettato dai carabinieri proprio sotto casa, mentre rientrava con la bottiglia appena acquistata.La bottiglia e lo scontrino in tascaSecondo quanto ricostruito, il 59enne aveva già preparato la cena quando si è accorto di non avere il vino. La decisione di allontanarsi per comprarlo gli è costata una denuncia: i militari lo hanno sorpreso con la bottiglia tra le mani e, durante il controllo, hanno trovato anche lo scontrino dell'acquisto nelle sue tasche.L'uomo è stato quindi denunciato per l'allontanamento durante la detenzione domiciliare e successivamente riaccompagnato nella propria abitazione.Denunciato anche un 42enne con sigarette contraffatteNel corso degli stessi controlli effettuati sul territorio, i carabinieri hanno denunciato anche un uomo di 42 anni.Il secondo intervento ha riguardato il possesso di prodotti contraffatti: il 42enne è stato trovato con 53 pacchetti di sigarette falsificate.Due episodi distinti emersi nell'ambito delle attività di controllo dei carabinieri a Casoria, che hanno portato complessivamente a due denunce.