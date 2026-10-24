EMERGENZA Esplode una palazzina, ci sono ferite

L’allarme è scattato dopo la deflagrazione, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori

Paura a Ostia, sul litorale romano, dove un’esplosione ha interessato una palazzina in viale Vasco de Gama. Il bilancio provvisorio è di una persona ferita, soccorsa dagli operatori del 118 e medicata sul posto. Al momento, secondo le prime informazioni, non risultano altre persone coinvolte.L’intervento dei soccorsiL’allarme è scattato dopo la deflagrazione, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori. Sul posto sono arrivati la polizia, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, impegnati nelle operazioni di assistenza e nelle verifiche necessarie per valutare la situazione.La persona rimasta ferita è stata raggiunta dai sanitari e medicata direttamente sul luogo dell’incidente. Al momento non sono stati segnalati ulteriori feriti, ma il bilancio resta provvisorio.Cause ancora da chiarireRestano da accertare le cause dell’esplosione che ha interessato l’edificio. Gli operatori intervenuti stanno effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire che cosa abbia provocato la deflagrazione.Non sono ancora disponibili elementi certi sull’origine dell’esplosione. Ulteriori informazioni potranno arrivare con il proseguimento delle verifiche da parte delle autorità competenti.