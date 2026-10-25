L'INCIDENTE Due ragazze di 20 anni cadono in un dirupo, soccorsi in Campania

Le operazioni di recupero si sono svolte con il coinvolgimento sia dei soccorritori aerei sia delle squadre impegnate sul terreno

Momenti di paura sul Monte Taburno, dove due giovani escursioniste, entrambe ventenni e originarie della Valle Telesina, sono precipitate in un dirupo durante un’escursione. Le ragazze sono riuscite a lanciare l’allarme, consentendo l’attivazione dei soccorsi. Recuperate dai Vigili del Fuoco con il supporto dell’elicottero, sono state trasportate all’ospedale San Pio di Benevento per gli accertamenti. Secondo le prime informazioni, le loro condizioni non sarebbero gravi.L’incidente ha fatto scattare un intervento di soccorso in un’area montana caratterizzata da terreni impervi, dove raggiungere le persone in difficoltà può risultare particolarmente complesso.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Benevento, supportati dal Nucleo Elicotteri di Pontecagnano, per individuare e recuperare le due giovani.Una ragazza recuperata dall’elicottero, l’altra soccorsa a terraLe operazioni di recupero si sono svolte con il coinvolgimento sia dei soccorritori aerei sia delle squadre impegnate sul terreno. Una delle due escursioniste è stata raggiunta e recuperata dall’equipaggio dell’elicottero, mentre l’altra è stata soccorsa dalle squadre di terra.Una volta messe in salvo, entrambe sono state trasportate in elicottero all’ospedale San Pio di Benevento, dove sono state sottoposte agli accertamenti sanitari necessari per valutare le conseguenze della caduta.Le prime informazioni riferiscono di condizioni che non desterebbero particolare preoccupazione, anche se saranno gli esami medici a chiarire con precisione l’entità degli eventuali traumi riportati.La caduta durante l’escursioneLa dinamica dell’incidente è ancora da ricostruire. Secondo una prima ipotesi, una delle ragazze sarebbe caduta nel dirupo e la seconda, nel tentativo di prestarle aiuto, sarebbe finita a sua volta nella scarpata.Le due giovani, nonostante la situazione di difficoltà, sono riuscite a chiedere aiuto e a indicare la propria posizione, un elemento che ha consentito ai soccorritori di organizzare l’intervento.La tempestività dell’allarme e il coordinamento tra le squadre di terra e l’equipaggio dell’elicottero si sono rivelati fondamentali per raggiungere entrambe le escursioniste in un contesto ambientale difficile.La disavventura sul Monte Taburno si è così conclusa senza, secondo le prime notizie, gravi conseguenze per le due ventenni. Resta da chiarire nel dettaglio come sia avvenuta la caduta che ha trasformato una giornata di escursione in una situazione di emergenza.