I COLPI Due bombe nella notte, Poste e banca svaligiate

Le deflagrazioni hanno provocato danni a entrambi gli uffici, svegliando e allarmando i residenti della zona

Notte di paura in provincia di Benevento, dove intorno alle 3 alcuni malviventi hanno preso di mira gli sportelli automatici di un ufficio postale e di un istituto bancario. Le esplosioni hanno provocato danni a entrambe le strutture. Indagini in corso per ricostruire l’accaduto e quantificare il bottino.Duplice assalto ai bancomat nella notte a San Leucio del Sannio, in provincia di Benevento. Intorno alle 3, alcuni malviventi hanno preso di mira gli sportelli automatici di Poste Italiane e di una banca, utilizzando dell’esplosivo per tentare di impossessarsi del denaro contenuto nei dispositivi.Le deflagrazioni hanno provocato danni a entrambi gli uffici, svegliando e allarmando i residenti della zona. Secondo le prime verifiche, nel bancomat delle Poste non sarebbero state presenti banconote al momento dell’assalto.Diversa la situazione per lo sportello dell’istituto bancario, dove sono ancora in corso gli accertamenti per quantificare l’eventuale somma sottratta e verificare l’entità del bottino.Intervento dei carabinieri e degli artificieriSul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del duplice colpo e individuare i responsabili.Per mettere in sicurezza le aree interessate e rimuovere eventuali residui degli ordigni utilizzati dai malviventi, è stato richiesto anche l’intervento degli artificieri.Gli investigatori stanno effettuando i primi accertamenti per raccogliere elementi utili all’identificazione della banda e chiarire le modalità con cui è stato portato a termine l’assalto.Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul numero dei responsabili né sull’eventuale presenza di complici. Le indagini proseguono.