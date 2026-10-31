I DATI Disturbi alimentari, in Campania 600 nuovi casi l'anno: allarme cibi ultraprocessati, si parte dalle mense

Biologi e psicologi: di queste patologie si muore, servono diagnosi precoci e lavoro in équipe. La Regione rilancia il tavolo tecnico e punta a rifinanziare la legge nel bilancio 2027

Seicento nuovi casi ogni anno, solo in Campania. I disturbi della nutrizione e dell'alimentazione colpiscono soprattutto i più giovani, e sono malattie da cui si può morire. A lanciare l'allarme sono biologi e psicologi campani, riuniti oggi a Napoli dall'Ordine dei Biologi della Campania e del Molise (OBCM) e dall'Ordine degli Psicologi della Campania."La Regione Campania registra ben 600 nuovi casi all'anno", spiega il presidente dell'Ordine degli Psicologi della Campania, Armando Cozzuto. "Purtroppo dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione si muore, ed è provato scientificamente che un intervento tempestivo può aiutare ragazzi e famiglie a evitare questo fenomeno infausto". Intervenire presto significa percorsi Lilla dedicati nei pronto soccorso e screening nelle scuole, nei centri sportivi e nei luoghi di aggregazione, come prevede la legge regionale 21 del 2024.Sul territorio, però, l'offerta non è uguale per tutti. Per questo la presidente della V Commissione Sanità del Consiglio regionale, Loredana Raia, vuole "far ripartire il tavolo dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, che è assolutamente necessario per omogeneizzare l'offerta su tutto il territorio campano, perché abbiamo sicuramente dei servizi che funzionano benissimo e alcuni che si devono mettere al pari". Raia chiede anche di rivedere il fabbisogno di biologi nutrizionisti e psicologi nel sistema sanitario regionale e annuncia: "Siamo alle soglie del nuovo bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 2027 e mi farò carico di riproporre il rifinanziamento della legge per i prossimi anni".Sotto accusa anche quello che finisce nel piatto dei più piccoli. "I prodotti industriali e ultraprocessati possono provocare dipendenza, in particolare tra bambini, giovani e adolescenti", avverte Pierluigi Pecoraro, vicepresidente dell'OBCM, che all'ASL Napoli 3 Sud dirige il Centro di II livello per l'Obesità in Età Evolutiva. Obesità e disturbi alimentari, spiega, sono legati a doppio filo, e vanno affrontati da un'équipe con biologo nutrizionista, psicologo e psichiatra.La risposta, secondo i biologi, deve partire dalle mense scolastiche, dove in Campania si servono circa 175mila pasti: gare d'appalto basate sui Criteri Ambientali Minimi, con un'alta quota di prodotti biologici e a chilometro zero, nel segno della dieta mediterranea. E alle famiglie Pecoraro lascia un consiglio pratico: prima di decidere che un cibo non piace, va fatto assaggiare al bambino almeno dodici volte, preparato in modi diversi.