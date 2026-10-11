Dieci chili di droga come iPod, un arresto a Pompei

Tra gli elementi che hanno attirato l’attenzione dei militari c’è anche il particolare sistema utilizzato per confezionare alcuni panetti

Un’abitazione trasformata, secondo l’ipotesi investigativa, in un deposito di sostanze stupefacenti. È quanto avrebbero scoperto i carabinieri a Pompei nel corso di una perquisizione che ha portato al sequestro di quasi dieci chili di droga e all’arresto di un uomo di 67 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine. L’intervento rientra nell’operazione “Continuum Bellum IV”, la vasta attività di controllo che vede impegnati sul territorio i militari della Compagnia di Castellammare di Stabia, affiancati dagli uomini dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria.Il blitz è scattato nelle ultime ore nell’abitazione di Adolfo Massa, residente a Pompei. Durante la perquisizione, i carabinieri avrebbero individuato un quantitativo consistente di sostanze stupefacenti, suddivise in diverse tipologie e accompagnate da materiale compatibile con le attività di preparazione e confezionamento della droga.Il bilancio del sequestro restituisce le dimensioni del ritrovamento: 2,7 chili di marijuana, 6,3 chili di hashish e altri 300 grammi di cocaina. Un quantitativo complessivo che sfiora i dieci chilogrammi e che ha portato all’arresto del 67enne con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Hashish confezionato come i vecchi iPodTra gli elementi che hanno attirato l’attenzione dei militari c’è anche il particolare sistema utilizzato per confezionare alcuni panetti di hashish. Gli involucri, infatti, richiamavano nella forma i vecchi iPod, i lettori musicali portatili diventati popolari nei primi anni Duemila.Una scelta di confezionamento insolita, che si aggiunge agli altri elementi emersi durante il controllo e che potrebbe contribuire a ricostruire le modalità di gestione della sostanza sequestrata.Nell’abitazione sono stati trovati anche un bilancino di precisione, una macchina per il confezionamento sottovuoto e altro materiale ritenuto utile per preparare e suddividere la droga. Strumenti che, secondo la ricostruzione investigativa, potrebbero essere stati utilizzati per organizzare le sostanze in quantità destinate alla successiva distribuzione.Tutto il materiale individuato è stato sequestrato per gli accertamenti del caso. Saranno gli ulteriori approfondimenti a chiarire la provenienza degli stupefacenti e l'eventuale destinazione delle diverse partite rinvenute.Arrestato Adolfo Massa, trasferimento in carcereAl termine delle operazioni, per Adolfo Massa sono scattate le manette. Il 67enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato accompagnato in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.L’ipotesi di reato contestata è quella di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La posizione dell’uomo sarà valutata nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a un eventuale accertamento definitivo delle responsabilità.L’ingente quantitativo di droga rinvenuto e la presenza delle attrezzature per il confezionamento rappresentano ora alcuni dei principali elementi al vaglio degli investigatori.“Continuum Bellum IV”, controlli serrati sul territorioL’arresto eseguito a Pompei si inserisce in un’attività più ampia portata avanti negli ultimi giorni dai carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria.L’operazione, denominata “Continuum Bellum IV”, punta a intensificare la presenza delle forze dell’ordine e i controlli nelle aree interessate dalle attività investigative. Gli interventi hanno riguardato diverse situazioni sul territorio, con arresti e sequestri che si sono susseguiti nel corso della settimana.Il bilancio operativo, secondo quanto riferito, ha registrato negli ultimi giorni una frequenza degli arresti vicina a uno ogni 24 ore. Un dato che dà la misura dell’intensità dei controlli messi in campo nell’ambito dell’iniziativa.Con il sequestro effettuato a Pompei, l’attenzione dei militari si concentra ora anche sulla provenienza dei quasi dieci chili di stupefacenti e sugli eventuali collegamenti con altri canali di approvvigionamento e distribuzione. Gli accertamenti proseguono per definire tutti gli aspetti della vicenda e verificare se vi siano ulteriori elementi utili all’indagine.