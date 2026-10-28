LATITANTE Detenuto evaso catturato in una baracca

si erano perse le tracce il 23 ottobre, quando non aveva fatto rientro nella casa di reclusione

È stato rintracciato a Caivano, in provincia di Napoli, Francesco Ahmetovic, 22 anni, evaso dal carcere di Carinola, nel Casertano. Il giovane è stato individuato nelle prime ore di oggi dalla Polizia di Stato, con la collaborazione del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria. Gli agenti lo hanno trovato all’interno di una baracca nel campo rom del comune dell’area a nord di Napoli.Di Ahmetovic si erano perse le tracce il 23 ottobre, quando non aveva fatto rientro nella casa di reclusione di Carinola al termine di un permesso per svolgere attività lavorativa all’esterno del carcere.Le ricerche dopo la mancata rientrataLe ricerche erano scattate immediatamente dopo l’evasione, con il coinvolgimento della sezione Criminalità straniera della Squadra Mobile di Napoli e della Polizia Penitenziaria.Gli investigatori hanno concentrato gli accertamenti per individuare il 22enne, fino al rintraccio avvenuto nelle prime ore della giornata a Caivano. Il giovane è stato trovato nascosto in una baracca all’interno del campo rom.L’arresto nel 2024 per rapina e tentato omicidioAhmetovic era stato arrestato nel febbraio 2024 con le accuse di rapina in concorso e tentato omicidio. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte all’epoca dalla Squadra Mobile di Napoli, coordinate dalla Procura di Napoli Nord, il 22enne sarebbe stato parte di un gruppo armato ritenuto responsabile di una serie di rapine.Nel corso di uno degli episodi contestati, il commando avrebbe tentato di sottrarsi all’inseguimento di un agente di polizia in motocicletta. Secondo la ricostruzione investigativa, Ahmetovic avrebbe cercato di speronare il poliziotto con il veicolo utilizzato durante la fuga.Le accuse relative ai fatti del 2024 restano oggetto delle procedure giudiziarie competenti.Il ritrovamento a CaivanoLa cattura è arrivata al termine delle attività investigative avviate dopo la mancata presentazione in carcere del 23 ottobre. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria.Con il rintraccio del 22enne si conclude la fase delle ricerche seguita all’evasione da Carinola. Gli ulteriori provvedimenti nei suoi confronti saranno gestiti dalle autorità competenti.