Derubano turista a bordo del treno, arrestate tre donne

A seguito della querela presentata dalla vittima sono state avviate le procedure per la restituzione degli oggetti recuperati

Un controllo nell'ambito dei servizi antiborseggio si è trasformato in un intervento che ha permesso di recuperare, poco prima della partenza di un treno, il portafoglio sottratto a un turista settantenne. È accaduto alla stazione Roma Termini, dove sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria impegnati nelle attività di prevenzione e contrasto ai furti.L'attenzione dei poliziotti si è concentrata su tre giovani donne di nazionalità bosniaca, individuate mentre si dirigevano verso il sottopassaggio dello scalo con fare ritenuto sospetto. Secondo quanto riferito dalla Polizia, le tre erano già note agli agenti per essere state in passato sorprese in occasione di altri furti.Fermate per un controllo, prima ancora che venisse effettuata la perquisizione personale, le giovani avrebbero ammesso di aver commesso poco prima un furto a bordo di un treno.Il furto sul treno diretto a NapoliSecondo la ricostruzione degli investigatori, le tre avrebbero avvicinato un turista di circa 70 anni con il pretesto di aiutarlo a sistemare i bagagli. In quel momento gli avrebbero sottratto il portafoglio, all'interno del quale si trovavano documenti, carte di pagamento e 390 euro in contanti.Dopo aver preso il denaro, avrebbero gettato il portafoglio, con il resto degli effetti personali, in un cestino all'interno del bagno del treno diretto a Napoli.Ricevute le informazioni, gli agenti della Polizia Ferroviaria si sono immediatamente diretti verso il convoglio, riuscendo a recuperare il portafoglio poco prima che il treno ripartisse dalla stazione.Grazie alla collaborazione del personale ferroviario, i poliziotti sono inoltre riusciti a rintracciare e contattare il turista, che nel frattempo non si era ancora accorto del furto.Tre giovani deferiteLe tre donne sono state accompagnate negli uffici della Polizia e deferite all'autorità giudiziaria per l'ipotesi di furto aggravato. A seguito della querela presentata dalla vittima sono state avviate le procedure per la restituzione degli oggetti recuperati.La vicenda si trova nella fase delle indagini preliminari. Le responsabilità delle tre giovani dovranno pertanto essere accertate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.