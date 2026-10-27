CALCIO VIOLENTO Confessa il tifoso che sfondato il cranio al 34enne, ha 19 anni

L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri, che hanno eseguito gli arresti in flagranza differita

Sono otto le persone arrestate in flagranza differita per gli scontri tra tifosi dopo la partita Puteolana-Portici, disputata domenica a Pozzuoli. Tra loro cinque maggiorenni e tre minorenni. Un 19enne puteolano avrebbe confessato di aver colpito con una mazza di legno alla testa Mario Spedaliere, 34enne di Portici, ancora ricoverato in coma all’ospedale Santa Maria delle Grazie.Otto arresti nella notte nell’ambito delle indagini sugli scontri tra tifosi avvenuti dopo la gara tra Puteolana e Portici, che hanno provocato il grave ferimento di Mario Spedaliere, 34 anni, di Portici. L’uomo è tuttora ricoverato in condizioni gravissime presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.Le persone arrestate sono cinque maggiorenni e tre minorenni. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato e dai Carabinieri, che hanno eseguito gli arresti in flagranza differita sulla base degli elementi raccolti nel corso delle indagini.A tutti gli indagati viene contestato il reato di rissa aggravata.Il 19enne avrebbe colpito il tifoso con una mazzaTra gli arrestati figura un 19enne di Pozzuoli, individuato dagli investigatori come il presunto autore dell’aggressione che ha causato il grave trauma cranico a Spedaliere.Il giovane avrebbe utilizzato una mazza di legno per colpire il 34enne alla testa. Nel corso della notte avrebbe confessato l’aggressione. Oltre alla contestazione per rissa aggravata, dovrà rispondere anche dell’ipotesi di lesioni gravissime.Le indagini sono coordinate dalla Procura di Napoli e dalla Procura per i minorenni, impegnate a ricostruire nel dettaglio la dinamica degli scontri e le responsabilità dei partecipanti.Le condizioni di Mario SpedaliereNel frattempo, l’ospedale Santa Maria delle Grazie ha diffuso un aggiornamento sulle condizioni cliniche del paziente.«Le condizioni del paziente giunto nella giornata di domenica 25 ottobre presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli a seguito di un grave trauma alla testa restano gravissime nella stabilità», si legge nella comunicazione.Spedaliere è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico d’urgenza, eseguito nella giornata di ieri dall’équipe guidata da Raffaele De Falco.Attualmente il 34enne si trova in stato di sedazione profonda ed è seguito dal team della rianimazione dedicato alla neurochirurgia.Monitoraggio costante con TACL’ospedale ha precisato che lo stato della ferita e l’evoluzione della lesione vengono monitorati regolarmente attraverso esami TAC effettuati a intervalli programmati.La situazione clinica resta dunque estremamente delicata, mentre proseguono gli accertamenti delle forze dell’ordine per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.Gli arresti rappresentano un primo sviluppo investigativo, ma le responsabilità individuali dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.