IL VIADOTTO Colpito dal crollo sull'A30: automobilista sotto choc

Durante la marcia, il mezzo pesante ha impattato contro il cavalcavia, causando il distacco di una parte del ponte

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, all'altezza di Baronissi. Un mezzo pesante che trasportava un escavatore ha urtato violentemente un cavalcavia al chilometro 6,350, provocando il distacco di una porzione della struttura. I detriti sono precipitati sulla carreggiata sottostante, danneggiando un'automobile in transito. I due conducenti coinvolti sono sotto shock, ma non risultano feriti in modo rilevante.L'incidente si è verificato mentre il camion procedeva in direzione nord. Durante la marcia, il mezzo pesante ha impattato contro il cavalcavia, causando il distacco di una parte del ponte, finita sulla strada sottostante.In quel momento stava transitando un'utilitaria, che è stata colpita dai detriti e ha riportato danni. Il conducente è rimasto fortemente scosso dall'accaduto, ma, secondo le prime informazioni, non avrebbe riportato ferite significative. L'uomo è stato comunque visitato dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto.Anche il conducente del mezzo pesante è rimasto sotto shock dopo il violento impatto.Raccordo chiuso in entrambe le direzioniSul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e le ambulanze del 118. Le squadre di soccorso hanno avviato le operazioni di assistenza alle persone coinvolte e di messa in sicurezza dell'area.La priorità è stata verificare le condizioni del cavalcavia e accertare l'eventuale presenza di ulteriori elementi instabili, che potrebbero rappresentare un pericolo per gli automobilisti.Per consentire i rilievi e le verifiche statiche sulla struttura, è stata disposta la chiusura temporanea di entrambe le carreggiate del raccordo Salerno-Avellino.Traffico in tilt e verifiche sulla strutturaL'interdizione al traffico ha provocato forti rallentamenti lungo il raccordo, con ripercussioni anche sulla viabilità locale. La circolazione resterà sospesa fino a quando non saranno completati i controlli necessari a stabilire le condizioni di sicurezza del cavalcavia.Al momento non è ancora possibile definire la durata della chiusura: la riapertura dipenderà dall'esito delle verifiche tecniche e statiche avviate dopo il distacco dei detriti.Restano inoltre da ricostruire nel dettaglio le circostanze dell'impatto tra il mezzo pesante e la struttura del ponte.