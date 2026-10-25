L'ANNO Calendario 2027: ecco i ponti e come allungarli

Pianificare in anticipo le ferie può fare la differenza, soprattutto per chi vuole organizzare un viaggio senza consumare troppi giorni di permesso

Il 2027 offrirà diverse occasioni per organizzare vacanze più lunghe sfruttando al meglio le festività nazionali e i fine settimana. Per chi lavora dal lunedì al venerdì, in alcuni periodi basterà utilizzare due giorni di ferie per ottenere cinque o sei giorni consecutivi di riposo, mentre con quattro o cinque giorni liberi sarà possibile arrivare a nove o dieci giorni di vacanza. Le combinazioni più interessanti si concentreranno a gennaio, a giugno, a ottobre e a dicembre. Non tutte le ricorrenze, però, saranno favorevoli: diverse festività cadranno nel fine settimana, riducendo le opportunità di fare ponte.Pianificare in anticipo le ferie può fare la differenza, soprattutto per chi vuole organizzare un viaggio senza consumare troppi giorni di permesso. Il calendario del 2027 presenta alcune combinazioni particolarmente convenienti, a partire dai primi giorni dell’anno fino alle festività autunnali e natalizie.Gennaio, il primo grande ponte dell’annoIl calendario si aprirà con una combinazione favorevole. Capodanno, venerdì 1° gennaio, permetterà di avere tre giorni consecutivi di riposo, fino a domenica 3 gennaio, senza utilizzare ferie.L’Epifania cadrà invece mercoledì 6 gennaio. Chi chiederà ferie lunedì 4 e martedì 5 potrà ottenere sei giorni consecutivi di pausa, dal 1° al 6 gennaio.Un’altra possibilità sarà quella di prendere giovedì 7 e venerdì 8 gennaio, ottenendo cinque giorni di riposo dal 6 al 10 gennaio. Per chi desidera una vacanza più lunga, utilizzando quattro giorni di ferie — il 4, 5, 7 e 8 gennaio — sarà possibile arrivare a dieci giorni consecutivi, dal 1° al 10 gennaio.Febbraio non presenterà festività nazionali. Il Carnevale, con il Giovedì Grasso il 4 febbraio e il Martedì Grasso il 9, potrà offrire occasioni di pausa per le famiglie, ma le eventuali chiusure scolastiche dipenderanno dai calendari regionali e dalle decisioni dei singoli istituti.Pasqua a fine marzo: fino a dieci giorni di riposoNel 2027 Pasqua cadrà domenica 28 marzo e Pasquetta lunedì 29 marzo. Per chi non lavora nel fine settimana, le festività garantiranno tre giorni consecutivi di riposo, da sabato 27 a lunedì 29 marzo.Per allungare la pausa si potranno utilizzare quattro giorni di ferie, da martedì 30 marzo a venerdì 2 aprile: il risultato sarà una vacanza di nove giorni, dal 27 marzo al 4 aprile.Chi preferirà anticipare le ferie potrà invece prendere cinque giorni, da lunedì 22 a venerdì 26 marzo, ottenendo dieci giorni consecutivi di riposo, da sabato 20 a lunedì 29 marzo.Le famiglie con figli dovranno verificare il calendario scolastico della propria regione, perché le vacanze pasquali potrebbero non coincidere esattamente con tutti i giorni scelti per il viaggio.Aprile e maggio, poche occasioni per fare ponteLa Festa della Liberazione, il 25 aprile, cadrà di domenica. Anche il 1° maggio, Festa dei Lavoratori, sarà di sabato. Per chi lavora dal lunedì al venerdì, entrambe le ricorrenze offriranno quindi poche possibilità di ottenere giorni aggiuntivi di riposo.Eventuali trattamenti specifici per le festività coincidenti con la domenica o con altri giorni non lavorativi dipenderanno dal contratto applicabile e dalle regole previste per la singola categoria.Giugno, il ponte della Festa della RepubblicaLa situazione migliorerà con la Festa della Repubblica, mercoledì 2 giugno.Prendendo ferie lunedì 31 maggio e martedì 1° giugno, si potrà ottenere una pausa di cinque giorni, da sabato 29 maggio a mercoledì 2 giugno.In alternativa, chiedendo liberi giovedì 3 e venerdì 4 giugno, si potrà riposare per cinque giorni, dal 2 al 6 giugno.La combinazione più vantaggiosa prevede quattro giorni di ferie — il 31 maggio, il 1°, il 3 e il 4 giugno — per ottenere nove giorni consecutivi di vacanza, da sabato 29 maggio a domenica 6 giugno.Luglio, agosto e settembre: le ferie estiveLuglio non avrà festività nazionali. Chi vorrà organizzare una vacanza potrà comunque sfruttare la formula classica: cinque giorni di ferie dal lunedì al venerdì, collegando due fine settimana, per ottenere nove giorni consecutivi di riposo.Anche Ferragosto, domenica 15 agosto, non offrirà un ponte automatico a chi lavora dal lunedì al venerdì. Sarà quindi necessario programmare le ferie in base alle proprie esigenze e alle disponibilità sul lavoro.Settembre, privo di festività nazionali, potrà invece essere un mese interessante per chi desidera partire dopo il picco estivo. Con cinque giorni di ferie tra due fine settimana sarà possibile ottenere nove giorni consecutivi di vacanza, anche senza ricorrenze da sfruttare.Ottobre, torna la festa di San Francesco: tre giorni senza ferieUna delle novità più interessanti del calendario riguarda San Francesco d’Assisi, il 4 ottobre, tornato a essere festività nazionale dal 2026. Nel 2027 cadrà di lunedì e consentirà di avere tre giorni consecutivi di riposo, da sabato 2 a lunedì 4 ottobre.Chi vorrà prolungare la pausa potrà chiedere quattro giorni di ferie, da martedì 5 a venerdì 8 ottobre, arrivando a nove giorni consecutivi di vacanza, dal 2 al 10 ottobre.La festività offrirà anche la possibilità di anticipare il viaggio: prendendo cinque giorni di ferie dal 27 settembre al 1° ottobre, si potranno ottenere dieci giorni di riposo, da sabato 25 settembre a lunedì 4 ottobre.Ognissanti a novembre: un altro fine settimana lungoAnche Ognissanti, lunedì 1° novembre, permetterà di ottenere tre giorni consecutivi di riposo senza consumare ferie, da sabato 30 ottobre a lunedì 1° novembre.Per arrivare a nove giorni consecutivi, sarà sufficiente prendere ferie da martedì 2 a venerdì 5 novembre, prolungando la pausa fino a domenica 7 novembre.Chi preferirà anticipare la vacanza potrà invece utilizzare cinque giorni di ferie dal 25 al 29 ottobre, ottenendo dieci giorni consecutivi di riposo, dal 23 ottobre al 1° novembre.Dicembre, Immacolata favorevole ma Natale nel fine settimanaL’Immacolata Concezione, mercoledì 8 dicembre, sarà un’altra occasione da sfruttare.Con due giorni di ferie, lunedì 6 e martedì 7 dicembre, si potranno ottenere cinque giorni consecutivi di riposo, dal 4 all’8 dicembre. In alternativa, prendendo giovedì 9 e venerdì 10 dicembre, la pausa andrà dall’8 al 12 dicembre.Per unire entrambe le combinazioni serviranno quattro giorni di ferie — il 6, 7, 9 e 10 dicembre — che permetteranno di arrivare a nove giorni consecutivi di vacanza, dal 4 al 12 dicembre.Il periodo natalizio sarà invece meno favorevole. Natale, sabato 25 dicembre, e Santo Stefano, domenica 26 dicembre, cadranno entrambi nel fine settimana. Per chi lavora dal lunedì al venerdì, le due ricorrenze non garantiranno quindi giorni aggiuntivi di riposo rispetto al normale calendario.Il riepilogo dei ponti più convenienti del 2027PeriodoGiorni di ferie da utilizzareGiorni consecutivi di riposo1-10 gennaio4 giorni: 4, 5, 7 e 8 gennaio10 giorni27 marzo-4 aprile4 giorni: 30 marzo-2 aprile9 giorni20-29 marzo5 giorni: 22-26 marzo10 giorni29 maggio-6 giugno4 giorni: 31 maggio, 1, 3 e 4 giugno9 giorni25 settembre-4 ottobre5 giorni: 27 settembre-1° ottobre10 giorni2-10 ottobre4 giorni: 5-8 ottobre9 giorni23 ottobre-1° novembre5 giorni: 25-29 ottobre10 giorni30 ottobre-7 novembre4 giorni: 2-5 novembre9 giorni4-12 dicembre4 giorni: 6, 7, 9 e 10 dicembre9 giorniIl calendario del 2027 consentirà dunque di organizzare diverse pause prolungate, soprattutto nei mesi di gennaio, giugno, ottobre e dicembre. Per sfruttare al meglio le combinazioni sarà comunque necessario verificare le esigenze aziendali, le regole contrattuali e, per chi viaggia con bambini, le date effettive delle vacanze scolastiche regionali.