I NUMERI Bilancio dei cortei in tutta Italia: oltre 370 fermi

momenti di tensione e scontri tra manifestanti e forze dell’ordine

Giornata di proteste in diverse città italiane, con momenti di tensione e scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Il bilancio nazionale diffuso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza parla di 9 persone arrestate, 87 denunciate e 371 accompagnate o fermate negli uffici di polizia, tra cui 110 minorenni. A Bologna si registrano 24 feriti tra le forze dell’ordine e tre arresti, mentre a Milano e Torino sono stati effettuati altri interventi e identificazioni.Bologna, scontri in centro: 24 agenti feriti e tre arrestiA Bologna, nel pomeriggio di ieri, le iniziative promosse nell’ambito della mobilitazione nazionale del “movimento 17 ottobre” hanno richiamato migliaia di persone. Gli assembramenti sono iniziati intorno alle 14.30 in diverse aree della città, tra cui piazza San Donato, piazza del Nettuno e piazza Aldrovandi. In quest’ultima piazza, secondo le stime riportate, i partecipanti sono passati da circa 30 a circa 500, prima di confluire in piazza del Nettuno, dove si sarebbero radunate complessivamente circa 3.000 persone.Secondo la ricostruzione della Questura, l’iniziativa non era stata preceduta da un preavviso né da interlocuzioni con gli uffici di polizia. Durante i controlli preventivi sono stati identificati diversi soggetti e alcuni sono stati sottoposti a fermo preventivo dopo essere stati trovati in possesso di oggetti potenzialmente utilizzabili per azioni violente, tra cui catene, bastoni, passamontagna, maschere antigas, caschi e bombolette spray.Intorno alle 17.30 è partito un corteo diretto verso via Ugo Bassi. Dopo aver attraversato viale Marconi, i manifestanti hanno raggiunto piazza dei Martiri, dove un gruppo in testa al corteo avrebbe tentato di imboccare via Amendola, presumibilmente per dirigersi verso la stazione ferroviaria.La situazione è degenerata quando, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, sono stati lanciati sampietrini, bottiglie e altri oggetti contro gli sbarramenti della polizia. Per contenere l’avanzata dei gruppi più violenti e ripristinare le condizioni di sicurezza sono stati impiegati un idrante e lacrimogeni.I manifestanti si sono successivamente divisi in tre gruppi all’incrocio tra via Marconi e via Riva di Reno, dove sarebbero state allestite barricate utilizzando bidoni della spazzatura e biciclette del servizio di bike sharing. Da dietro gli ostacoli sarebbe poi ripreso il lancio di oggetti contro gli agenti. Il bilancio indicato per Bologna è di tre arresti e 24 appartenenti alle forze dell’ordine feriti.Milano, circa 15mila partecipanti: cinque arresti e 44 denunceA Milano circa 15mila persone, partite da diversi punti della città, sono confluite in un unico corteo. La Questura ha predisposto un dispositivo di ordine pubblico per monitorare gli spostamenti dei partecipanti e gestire i flussi nelle diverse aree interessate dalla manifestazione.Nel corso delle attività di prevenzione e controllo, svolte anche con la Polizia locale, 196 persone sono state accompagnate in Questura. Di queste, 171 sono state sottoposte al fermo preventivo di polizia previsto dalla normativa richiamata dalle autorità.Il bilancio comprende cinque arresti, 44 denunce e 2.921 persone identificate. Sono stati inoltre notificati 34 provvedimenti Dacur, cinque fogli di via obbligatori dal Comune di Milano, altri due Dacur per violazioni di precedenti provvedimenti di allontanamento e 26 Daspo fuori contesto.Secondo la Questura, la giornata si è conclusa senza turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.Torino, manifestazione contro riarmo e carovita: due arrestiA Torino circa 4.000 persone hanno partecipato a una manifestazione non preavvisata contro il riarmo, i data center e il carovita, promossa anche attraverso canali social vicini all’area antagonista.Il corteo, partito da piazza Castello dopo la confluenza di gruppi provenienti da diverse zone del capoluogo piemontese, ha attraversato le vie cittadine tentando ripetutamente di superare gli sbarramenti delle forze dell’ordine e raggiungere nuovamente il centro.Gli interventi di polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno impedito il superamento dei blocchi. Al lancio di pietre, bottiglie di vetro e altri oggetti, gli agenti hanno risposto con idranti e lacrimogeni.Il bilancio provvisorio comprende oltre 400 persone identificate, 38 accompagnate in Questura, due arresti e 25 denunce. Le contestazioni indicate dalle autorità riguardano, a vario titolo, resistenza a pubblico ufficiale, istigazione a delinquere, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e travisamento.Il bilancio nazionaleIl Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha comunicato che, nelle manifestazioni svoltesi ieri in diverse province italiane, sono state complessivamente identificate 4.292 persone. In totale, 371 partecipanti sono stati accompagnati o fermati presso gli uffici di polizia: tra loro figurano 110 minorenni e 69 cittadini stranieri.Il bilancio nazionale diffuso dalle autorità comprende inoltre nove arresti e 87 denunce. I dati rappresentano il quadro complessivo delle attività svolte durante la giornata di proteste, segnata da situazioni differenti nelle varie città, dagli scontri registrati a Bologna e Torino alla conclusione senza turbative segnalata dalla Questura di Milano.