L'INCIDENTE Auto si ribalta con a bordo la mamma ed il figlio di 6 anni

Non è stato chiarito se siano rimasti coinvolti altri veicoli oppure se si sia trattato di un incidente autonomo

Incidente stradale nel basso Matese, nel Casertano, dove un’auto si è schiantata e si è ribaltata lungo la strada provinciale che collega Vairano Patenora ad Ailano. A bordo di una Fiat Punto viaggiavano una donna e il figlio di 6 anni, entrambi rimasti feriti. Soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati in ospedale a Piedimonte Matese per gli accertamenti necessari. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.L’incidente nel tardo pomeriggioIl sinistro si è verificato intorno alle 18.30 di sabato 24 ottobre. Per cause ancora da chiarire, la Fiat Punto sulla quale viaggiavano la mamma e il bambino ha perso il controllo, finendo per ribaltarsi lungo la carreggiata.La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione. Non è stato chiarito se siano rimasti coinvolti altri veicoli oppure se si sia trattato di un incidente autonomo.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118. Dopo le prime cure, la donna e il piccolo sono stati accompagnati all’ospedale di Piedimonte Matese per ulteriori controlli, necessari anche a escludere eventuali lesioni interne.Poche ore prima si era ribaltato un camion carico di legnaLa stessa strada provinciale era stata teatro di un altro incidente poche ore prima, nel primo pomeriggio. In quell’occasione, un camion che trasportava legna si era ribaltato, riversando i tronchi sulla carreggiata.Il carico finito sull’asfalto aveva di fatto bloccato la circolazione, provocando rallentamenti e disagi alla viabilità protrattisi fino al tardo pomeriggio.Anche in quel caso erano intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del 118 per prestare assistenza all’autista del mezzo pesante.A distanza di poche ore, dunque, un secondo incidente ha richiesto un nuovo intervento dei soccorritori lungo lo stesso tratto stradale, questa volta per l’auto sulla quale viaggiavano la donna e il figlio.Accertamenti sulle condizioni dei feritiPer la mamma e il bambino si è reso necessario il trasferimento in ospedale per verificare le conseguenze dell’impatto e accertare che non vi fossero traumi non immediatamente evidenti. Stando alle prime informazioni, entrambi non avrebbero riportato ferite gravi.Resta da chiarire l’esatta dinamica del ribaltamento, mentre i due incidenti verificatisi nella stessa giornata hanno causato disagi alla circolazione lungo la provinciale tra Vairano Patenora e Ailano.