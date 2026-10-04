Auto in fiamme al casello dell'A30 di Nola

Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio

Momenti di apprensione nel pomeriggio lungo l’autostrada A30, in direzione Roma, dove un’autovettura è stata improvvisamente interessata da un incendio nei pressi dell’uscita del casello di Nola.Le fiamme hanno avvolto il veicolo mentre si trovava lungo la carreggiata, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco.I due occupanti riescono a mettersi in salvoA bordo dell’auto si trovavano due persone. Entrambe sono riuscite ad abbandonare autonomamente il mezzo prima di essere coinvolte dall’incendio e non hanno riportato conseguenze.I vigili del fuoco hanno quindi raggiunto l’area per domare le fiamme e mettere in sicurezza il veicolo e la zona interessata.Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio.