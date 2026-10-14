Auto contro cinghiale, ferite due ragazze

L’episodio riporta l’attenzione sui rischi legati alla presenza di animali selvatici lungo le strade

Due ragazze di 20 e 22 anni sono rimaste ferite in un incidente stradale causato dallo scontro con un cinghiale di grossa taglia alla periferia di Ariano Irpino, in provincia di Avellino.L’episodio si è verificato in contrada Santa Barbara, lungo la Statale 90 delle Puglie. Le due giovani viaggiavano a bordo di una Fiat 500 ed erano dirette a Melito Irpino, comune in cui risiedono, quando si sono trovate coinvolte nella collisione con l’animale.Il cinghiale ha impattato frontalmente contro l’automobile. La violenza dello scontro ha provocato danni ingenti alla parte anteriore della vettura, mentre le occupanti hanno riportato lesioni che hanno reso necessario il ricorso alle cure ospedaliere.Le due ragazze ferite: prognosi di sette giorniDopo l’incidente, entrambe le ventenni sono state ricoverate in ospedale per essere sottoposte alle cure e agli accertamenti del caso.Le ferite riportate comprendono contusioni e lesioni agli arti. Per tutte e due è stata stabilita una prognosi di sette giorni.L’episodio riporta l’attenzione sui rischi legati alla presenza di animali selvatici lungo le strade dell’Irpinia. Uno scontro con un esemplare di grandi dimensioni può infatti causare danni importanti ai veicoli e mettere in pericolo chi si trova alla guida, soprattutto quando l’impatto avviene frontalmente.