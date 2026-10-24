VIOLENZA Autista del bus aggredito con un coltello e ferito

L’autista è stato accompagnato al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie

Aggressione ai danni di un autista di Air Campania mentre era in servizio sulla tratta Scampia-Mondragone. L’episodio è avvenuto questa mattina a Napoli, nel quartiere di Scampia, a bordo di un autobus della Linea 08na. Il conducente sarebbe stato ferito con una lama dopo una discussione con un uomo, a quanto pare legata a questioni relative alla fermata.Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe salito a bordo del mezzo e avrebbe iniziato a discutere con l’autista. La situazione sarebbe poi degenerata quando avrebbe estratto una lama, colpendo il conducente e provocandogli due ferite a un braccio.Immediato l’allarme alle forze dell’ordine e ai soccorritori.Intervento dei carabinieri e del 118Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del 118. L’autista è stato accompagnato al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie.L’uomo indicato come responsabile dell’aggressione è stato fermato. Restano da chiarire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e le circostanze che hanno portato alla violenza.La condanna di Air CampaniaAir Campania ha espresso piena solidarietà e vicinanza al proprio dipendente, condannando con fermezza ogni forma di violenza nei confronti di chi svolge quotidianamente un servizio pubblico.Dura la presa di posizione di Anthony Acconcia, amministratore unico dell’azienda, che ha commentato l’accaduto senza mezzi termini: «Sono delinquenti. Non ci sono altre parole. È inaccettabile che un lavoratore venga aggredito mentre svolge il proprio servizio».Acconcia ha inoltre ricordato le iniziative già avviate sul fronte della sicurezza a bordo dei mezzi: «Da mesi abbiamo attivato servizi di vigilanza privata a bordo degli autobus, ma è necessario rafforzare ulteriormente le misure di prevenzione e protezione, soprattutto nelle aree maggiormente esposte a episodi di violenza».«Serve un impegno condiviso per la sicurezza»L’amministratore unico ha infine richiamato la necessità di una maggiore collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine per contrastare gli episodi di violenza e tutelare sia il personale del trasporto pubblico sia i passeggeri.«Serve un impegno condiviso delle istituzioni e delle Forze dell’Ordine per garantire condizioni di sicurezza a chi lavora e a chi viaggia», ha concluso Acconcia.L’aggressione riporta l’attenzione sul tema della sicurezza degli operatori del trasporto pubblico, spesso chiamati a gestire situazioni di tensione durante il servizio. Per Air Campania, la tutela dei lavoratori e degli utenti resta una priorità, con la richiesta di ulteriori interventi nelle zone considerate più esposte.