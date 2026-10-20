Area da 6500 metri quadri usata per stoccate rifiuti

gli spazi sarebbero stati utilizzati per accumulare materiali di diversa provenienza

L'intervento si inserisce nelle attività di vigilanza e contrasto agli illeciti ambientali promosse dalla Provincia di Caserta, con l'obiettivo di individuare depositi irregolari di materiali e situazioni potenzialmente dannose per il territorio e la salute pubblica.L'operazione è stata coordinata dal comandante della Polizia provinciale, Biagio Chiariello. Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno riscontrato la presenza di ingenti quantitativi di rifiuti distribuiti sia negli spazi esterni sia all'interno della struttura industriale. La varietà dei materiali rinvenuti ha reso necessario avviare ulteriori approfondimenti per determinarne la natura, la classificazione e le eventuali conseguenze ambientali.Un deposito di rifiuti tra l'area esterna e il capannoneL'area finita sotto sequestro si estende per circa 6.500 metri quadrati e comprende un capannone industriale di circa mille metri quadrati. Secondo quanto emerso durante l'ispezione, gli spazi sarebbero stati utilizzati per accumulare materiali di diversa provenienza, compresi rifiuti che potrebbero richiedere particolari precauzioni per la gestione e lo smaltimento.Tra i reperti individuati figurano scarti di asfalto e materiali derivanti da demolizioni edilizie, oltre a manufatti contenenti amianto. Gli agenti hanno inoltre rinvenuto fusti di vernice, residui di rifiuti combusti e parti di automobili smontate.Un insieme eterogeneo di materiali che ora dovrà essere sottoposto a specifiche analisi per stabilire le caratteristiche dei rifiuti presenti e verificare l'eventuale presenza di sostanze pericolose. In particolare, la natura dei materiali edilizi, dei residui di combustione e dei prodotti contenuti nei fusti richiede accertamenti tecnici per valutare i possibili rischi e individuare le procedure necessarie per un'eventuale bonifica.La presenza di amianto rappresenta uno degli elementi di maggiore attenzione, considerata la necessità di gestire questo materiale secondo rigorose disposizioni di sicurezza, soprattutto quando esiste il rischio di deterioramento o dispersione di fibre.Al momento, tuttavia, saranno gli esiti delle verifiche specialistiche a chiarire l'effettivo livello di rischio dell'area e le eventuali conseguenze sulla matrice ambientale.Denunciato il proprietario dell'areaGli accertamenti svolti dalla Polizia provinciale hanno consentito di risalire al proprietario del terreno e dell'immobile industriale, un imprenditore originario di Ischia.L'uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica competente. La denuncia rappresenta un passaggio nell'ambito dell'attività investigativa e non costituisce, di per sé, un accertamento definitivo di responsabilità penale.Il provvedimento di sequestro ha interessato l'intera proprietà, compresi gli spazi esterni e il capannone, con l'obiettivo di impedire ulteriori utilizzi dell'area e preservare lo stato dei luoghi in vista degli approfondimenti giudiziari e tecnici.Gli investigatori dovranno ora chiarire le modalità con cui i materiali sono stati accumulati, la loro provenienza e le eventuali responsabilità legate alla gestione del deposito. Le verifiche potranno inoltre contribuire a stabilire se siano state violate le norme che disciplinano lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti.Verifiche urbanistiche e analisi ambientali con Arpac e AslIl lavoro degli agenti non si è concluso con il sequestro. Sono infatti in corso ulteriori accertamenti sulla regolarità urbanistica della struttura industriale, per verificare la conformità dell'immobile e degli eventuali utilizzi rispetto alle disposizioni vigenti.Parallelamente, saranno coinvolti l'Arpac, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, e l'Asl competente per territorio. Gli enti dovranno approfondire gli aspetti legati alla caratterizzazione dei materiali rinvenuti e ai possibili effetti sul piano ambientale e igienico-sanitario.La caratterizzazione dei rifiuti è un passaggio essenziale per determinare quali materiali siano presenti, attribuire loro la corretta classificazione e individuare le modalità di gestione previste dalla normativa. Gli esiti degli esami potranno inoltre fornire indicazioni sulla necessità di adottare misure di messa in sicurezza, rimozione o bonifica.Particolare attenzione sarà rivolta alla presenza di amianto e ai residui di materiali combusti, per verificare eventuali rischi di contaminazione del suolo e valutare se possano essersi verificate dispersioni di sostanze potenzialmente nocive.Solo al termine degli accertamenti sarà possibile delineare con maggiore precisione la portata dell'eventuale danno ambientale e stabilire quali interventi siano necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza dell'area.La Provincia intensifica i controlli contro gli illeciti ambientaliL'operazione di Castel Volturno si inserisce in una più ampia attività di controllo del territorio portata avanti dalla Polizia provinciale per individuare situazioni di gestione irregolare dei rifiuti e contrastare comportamenti potenzialmente dannosi per l'ambiente.Sul caso è intervenuto anche il presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, che ha sottolineato l'importanza della vigilanza e degli interventi mirati per prevenire e reprimere gli illeciti ambientali.La tutela del territorio, in particolare nelle aree interessate dalla presenza di depositi di rifiuti, richiede infatti controlli costanti e una collaborazione tra gli organismi incaricati della vigilanza, le autorità giudiziarie e gli enti tecnici competenti.L'individuazione di accumuli di materiali potenzialmente pericolosi rappresenta un tema che va oltre il rispetto delle norme amministrative: riguarda anche la prevenzione dei rischi per i residenti, la protezione del suolo e la corretta gestione delle sostanze che possono avere conseguenze sull'ambiente.Per questo motivo, il sequestro dell'area costituisce soltanto la prima fase di un'attività destinata a proseguire con gli esami tecnici e gli approfondimenti investigativi.A Castel Volturno, l'attenzione resta ora concentrata sulla natura dei rifiuti rinvenuti, sulle condizioni del sito e sugli eventuali interventi necessari. L'obiettivo è accertare le responsabilità, verificare la presenza di possibili contaminazioni e garantire che l'area venga gestita nel rispetto delle disposizioni ambientali e sanitarie.