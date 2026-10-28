IL DRAMMA Andava a scuola, Emanuele muore in scooter a 16 anni

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il sedicenne non c’è stato nulla da fare

Drammatico incidente stradale questa mattina a Castellammare di Stabia, dove ha perso la vita Emanuele Cannavale, un ragazzo di appena 16 anni. Il giovane è rimasto coinvolto in uno scontro frontale tra due scooter in viale delle Puglie. Ancora da chiarire le cause del sinistro.Una tragedia che ha scosso la comunità stabiese. Emanuele Cannavale, 16 anni, è morto questa mattina in seguito a un incidente stradale avvenuto in viale delle Puglie, a Castellammare di Stabia.Secondo le prime informazioni, il ragazzo era alla guida di uno scooter rimasto coinvolto in uno scontro frontale con un altro mezzo a due ruote. L’impatto si è rivelato fatale per il giovane.Inutili i soccorsiSul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il sedicenne non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso.Presenti anche gli agenti del Commissariato di Polizia e della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia, intervenuti per gestire la situazione e avviare gli accertamenti.Aperta un’inchiestaLa Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta per fare piena luce sull’accaduto.Le indagini sono affidate agli agenti della Polizia Municipale, impegnati nei rilievi sul luogo dello schianto e nella ricostruzione della dinamica dell’incidente.Restano da accertare le cause dello scontro tra i due scooter e le eventuali responsabilità. La morte di Emanuele Cannavale lascia una comunità profondamente colpita dalla perdita di un ragazzo così giovane.