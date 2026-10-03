Agguato di camorra alle Case Nuove: colpito parente di un boss

Durante il sopralluogo la polizia ha individuato e sequestrato quattro bossoli

Quattro bossoli sull'asfalto e, pochi minuti dopo, un uomo ferito da colpi di pistola al pronto soccorso. È la sequenza sulla quale stanno lavorando gli investigatori dopo l'episodio avvenuto nella serata di ieri nella zona alle spalle di via Vespucci, a Napoli. Un 31enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato raggiunto da alcuni proiettili e trasportato al Vecchio Pellegrini. Non sarebbe in pericolo di vita.Gli spari in stradaL'allarme è scattato intorno alle 22, quando gli agenti del commissariato Vicaria sono intervenuti in via Luigi Serio, all'angolo con via Toscano, dopo la segnalazione di diversi colpi d'arma da fuoco.Durante il sopralluogo la polizia ha individuato e sequestrato quattro bossoli. Non risultano, al momento, ulteriori dettagli sulle modalità con cui sarebbero stati esplosi i colpi né sull'eventuale presenza di altre persone coinvolte.Il ferito al Vecchio PellegriniA distanza di pochi istanti, un 31enne con precedenti è stato accompagnato all'ospedale Vecchio Pellegrini. I medici hanno riscontrato ferite provocate da arma da fuoco e disposto il ricovero.Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non desterebbero particolare preoccupazione e l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.Le indagini della Squadra MobileSul ferimento sono ora al lavoro gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Napoli. Tra i primi elementi da chiarire c'è proprio il possibile collegamento tra la sparatoria segnalata in via Luigi Serio e l'arrivo del 31enne in ospedale.Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto, verificando anche eventuali testimonianze e altri elementi utili a stabilire dove e in quali circostanze l'uomo sia stato colpito.Per ora resta quindi da accertare se i quattro bossoli trovati in strada siano effettivamente riconducibili al ferimento del 31enne.