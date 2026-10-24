IL BLITZ Carne in frigo sporchi, sequestrata macelleria del centro commerciale

Secondo quanto emerso dai controlli, le condizioni igieniche dei locali non sarebbero risultate adeguate

Carne conservata in frigoriferi sporchi e con parti arrugginite, alimenti privi di tracciabilità e gravi carenze igieniche. È quanto avrebbero riscontrato gli agenti della Polizia Locale di Afragola durante un controllo in una macelleria situata nei pressi del centro commerciale cittadino. Al termine dell'ispezione è scattato il sequestro penale dell'intera attività, compresi gli alimenti presenti all'interno del locale. Il titolare è stato denunciato.L'operazione è stata condotta dagli agenti guidati dal comandante Antonio Piricelli, nell'ambito delle attività di controllo finalizzate a individuare situazioni potenzialmente pericolose per la salute pubblica e per l'ambiente.Carne e alimenti conservati in condizioni igieniche inadeguateDurante l'ispezione, i caschi bianchi hanno esaminato un'attività dedicata alla vendita al dettaglio e alla lavorazione delle carni, organizzata in due aree distinte: una destinata alla vendita e l'altra alla lavorazione e manipolazione degli alimenti.Secondo quanto emerso dai controlli, le condizioni igieniche dei locali non sarebbero risultate adeguate. Nei banchi frigoriferi sarebbe stata riscontrata sporcizia al di sotto dei ripiani in ferro sui quali erano collocate le vaschette contenenti gli alimenti.Ulteriori criticità sarebbero state individuate nell'area di lavorazione e all'interno delle celle frigorifere, dove sarebbero state rilevate numerose parti arrugginite. Una situazione che ha portato gli ispettori a contestare carenze nella pulizia e nella corretta gestione degli spazi destinati alla conservazione e alla manipolazione della carne.Alimenti senza tracciabilità e contenitori con acqua sporcaNel corso degli accertamenti sarebbero stati trovati anche alimenti privi della documentazione necessaria a garantirne la tracciabilità, oltre a scarti non destinati al consumo umano conservati negli stessi ambienti.Gli agenti avrebbero inoltre individuato bidoni contenenti acqua sporca, all'interno dei quali era presente anche una bottiglia usata. Durante l'ispezione, il titolare sarebbe stato sorpreso mentre manipolava gli alimenti senza indossare i guanti.Le condizioni rilevate hanno fatto emergere dubbi sulla corretta gestione igienico-sanitaria dell'attività e sulla separazione tra gli alimenti destinati alla vendita e i materiali di scarto.Attività priva delle autorizzazioni ambientaliOltre alle criticità riscontrate nella conservazione e nella lavorazione delle carni, secondo quanto emerso dai controlli il locale sarebbe risultato privo delle necessarie autorizzazioni ambientali.Gli accertamenti si inseriscono in un più ampio programma di verifiche sul territorio, volto a contrastare attività che possano produrre inquinamento o compromettere la tutela della salute dei cittadini.Alla luce delle irregolarità contestate, la Polizia Locale ha proceduto al sequestro penale dell'intera attività commerciale e degli alimenti presenti nella struttura. Il titolare è stato denunciato all'autorità giudiziaria.Le contestazioni dovranno essere valutate nelle sedi competenti e la responsabilità dell'indagato non può considerarsi accertata in via definitiva. Il sequestro mira a impedire la prosecuzione dell'attività nelle condizioni riscontrate, mentre gli eventuali ulteriori provvedimenti dipenderanno dagli sviluppi del procedimento.