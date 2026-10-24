IL LUTTO Addio Alessandra, dolore in Campania

Tra i messaggi di affetto e partecipazione al lutto è arrivato anche quello degli Sbandieratori

Lutto e commozione a Cava de’ Tirreni per la scomparsa di Alessandra Sorrentino, morta a soli 36 anni dopo aver affrontato a lungo una grave malattia. La notizia ha suscitato profondo dolore nella comunità cavese, dove in queste ore si moltiplicano i messaggi di vicinanza ai familiari.Il cordoglio degli Sbandieratori CavensiTra i messaggi di affetto e partecipazione al lutto è arrivato anche quello degli Sbandieratori Cavensi, che hanno voluto ricordare Alessandra con parole di vicinanza e commozione, esprimendo il proprio sostegno alla famiglia in questo momento difficile.«Con profonda tristezza salutiamo Alessandra che, con la sua presenza, anche nella sofferenza, ha fatto parte della nostra comunità», si legge nel messaggio pubblicato sui social.Nel ricordo del gruppo viene sottolineata la lunga e coraggiosa battaglia affrontata dalla giovane, scomparsa troppo presto. «Dopo una lunga e coraggiosa battaglia, ci lascia troppo presto, ricordandoci quanto la vita sia preziosa e fragile», prosegue il messaggio.Gli Sbandieratori Cavensi hanno quindi rivolto le proprie condoglianze ai familiari e a tutte le persone che le hanno voluto bene: «Alla sua famiglia e a tutti i suoi cari giungano le più sincere condoglianze e l’abbraccio affettuoso di tutti gli Sbandieratori Cavensi, che si stringono a loro in questo momento di immenso dolore».Una comunità unita nel doloreLa scomparsa di Alessandra lascia sgomenti quanti la conoscevano e si uniscono oggi al dolore dei suoi cari. Il ricordo della giovane, affidato anche alle parole di affetto condivise pubblicamente, accompagna il cordoglio di una comunità che si stringe attorno alla famiglia.