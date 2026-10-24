LA STORIA Travolto da auto, 16enne di Sarno in fin di vita

A chiedere aiuto è il fratello che ha deciso di rivolgersi pubblicamente al deputato Francesco Emilio Borrelli

Un ragazzo di appena 16 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere stato investito da un’auto mentre si trovava in via Fiano, lungo la strada tra Nocera e Sarno. Si chiama Adam, è nato e cresciuto a Sarno ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. La ragazza che era con lui, secondo il racconto del fratello, è fortunatamente sopravvissuta. Ora la famiglia lancia un appello pubblico affinché si faccia luce sull’accaduto e si riesca a individuare il responsabile.L’appello del fratello ad Alleanza Verdi-Sinistra e al deputato Francesco BorrelliA chiedere aiuto è il fratello di Adam, che ha deciso di rivolgersi pubblicamente al deputato Francesco Emilio Borrelli per dare visibilità alla vicenda e favorire la ricerca di eventuali testimoni.Nel messaggio racconta che l’incidente sarebbe avvenuto domenica sera, intorno alle 19.50, in via Fiano. Adam e la sua ragazza sarebbero stati travolti da un’automobile. Per il sedicenne le condizioni sarebbero apparse subito gravissime, tanto da rendere necessario il trasferimento in ospedale in codice rosso.«Adam sta lottando per la vita», scrive il fratello, affidando a poche parole tutta la preoccupazione della famiglia, in attesa di notizie sulle condizioni del ragazzo.«Vogliamo che qualcuno ci ascolti»Nel suo appello, il familiare spiega di aver già provato a rivolgersi ad alcune pagine locali per ottenere attenzione sulla vicenda, senza però riuscire a trovare lo spazio sperato. Nel messaggio esprime anche il timore che le origini straniere della famiglia possano aver influito sulla scarsa attenzione ricevuta, precisando che Adam è nato e cresciuto a Sarno.«Per favore, signor Francesco Borrelli, date voce a questo ragazzo. Magari il colpevole esce fuori», è la richiesta rivolta al parlamentare.Il fratello sostiene inoltre che, al momento del suo appello, la persona responsabile dell’investimento non sarebbe stata ancora individuata. Una circostanza che dovrà essere verificata attraverso gli accertamenti delle autorità competenti.L’obiettivo: ricostruire l’accadutoLa priorità per la famiglia resta la salute di Adam, mentre cresce la richiesta di fare chiarezza su quanto avvenuto in via Fiano. Eventuali testimoni dell’incidente o persone in possesso di informazioni utili potrebbero contribuire a ricostruire la dinamica e a identificare il veicolo coinvolto.Al momento, sulla base delle informazioni contenute nell’appello, non è possibile stabilire con certezza come si siano svolti i fatti né confermare eventuali responsabilità.Dietro la richiesta di visibilità c’è soprattutto la speranza di una famiglia che aspetta notizie sul proprio figlio e chiede che l’incidente non venga dimenticato: Adam ha 16 anni e sta lottando per la vita.