Viaggia nascosto nel traghetto e viene trovato morto

sul posto è arrivato anche il medico legale, che ha effettuato una prima ispezione sul corpo del giovane

Un giovane tunisino di 25 anni è morto durante il viaggio verso l'Italia, nel tentativo di raggiungere Palermo nascosto all'interno di un'automobile imbarcata sul traghetto partito da Tunisi. Il giovane, che era privo di documenti, è stato trovato senza vita all'interno della vettura una volta che la nave era in viaggio verso la Sicilia.A fare la drammatica scoperta è stata la proprietaria dell'auto, anche lei di nazionalità tunisina. La donna si è accorta della presenza del giovane e delle sue condizioni e ha dato l'allarme al personale di bordo. Per il ragazzo, però, non c'era più nulla da fare.La vicenda è avvenuta durante la traversata tra Tunisi e Palermo. Dopo la segnalazione, il personale del traghetto ha contattato la polizia marittima, informando le autorità della presenza del corpo a bordo. Gli agenti hanno quindi atteso l'arrivo della nave nel porto di Palermo per avviare gli accertamenti.Una volta attraccato il traghetto, sul posto è arrivato anche il medico legale, che ha effettuato una prima ispezione sul corpo del giovane. Le circostanze della morte, al momento, non sono state chiarite.La Procura di Palermo ha disposto l'autopsia, che dovrà contribuire a stabilire le cause e la dinamica del decesso. Saranno inoltre gli accertamenti investigativi a chiarire in quali circostanze il 25enne sia riuscito a introdursi nell'auto e a rimanervi nascosto durante la traversata.Il giovane era sprovvisto di documenti e, secondo quanto emerso, avrebbe tentato di entrare in Italia senza essere individuato, nascondendosi all'interno della vettura. La sua presenza è stata scoperta soltanto quando la proprietaria dell'auto si è accorta della situazione.Anche la posizione della donna è ora al vaglio della Procura. Gli investigatori dovranno verificare le circostanze nelle quali il giovane è salito a bordo e accertare se la proprietaria dell'automobile fosse a conoscenza della sua presenza oppure se abbia scoperto soltanto successivamente che il ragazzo si era nascosto nella vettura.Restano dunque diversi aspetti da chiarire. Gli accertamenti medico-legali saranno fondamentali per stabilire quando sia avvenuto il decesso e quali siano state le cause della morte, mentre le indagini dovranno ricostruire l'intera vicenda, dalla salita a bordo dell'auto fino al ritrovamento del corpo nel corso della traversata.La Procura ha disposto ulteriori verifiche per fare luce sulla morte del giovane tunisino e sulle modalità con cui era riuscito a imbarcarsi a Tunisi diretto verso Palermo.