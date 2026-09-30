Usa taglierino per rapinare una donna

Poco dopo, i militari avrebbero individuato l’uomo non lontano dal luogo

È stato individuato e arrestato a poca distanza dal luogo della rapina un uomo di 53 anni, residente a Frignano e già noto alle forze dell’ordine, fermato dai carabinieri della Stazione di Aversa nella notte.L’episodio si è verificato in via Gramsci, nei pressi di un esercizio commerciale. Secondo la ricostruzione fornita dai militari, il 53enne avrebbe avvicinato una donna di 52 anni e, dopo averla minacciata con un taglierino, si sarebbe impossessato del suo telefono cellulare.La vittima ha immediatamente chiesto aiuto, contattando i carabinieri. Una pattuglia della Stazione di Aversa si trovava già nella zona ed è intervenuta in tempi rapidi, raccogliendo dalla donna una descrizione del presunto autore.Sono così scattate le ricerche nelle strade circostanti. Poco dopo, i militari avrebbero individuato l’uomo non lontano dal luogo in cui era avvenuta la rapina, procedendo al suo blocco.Gli accertamenti successivi hanno portato all’arresto del 53enne, ritenuto gravemente indiziato del reato di rapina. Secondo quanto riferito dall’Arma, l’uomo si sarebbe trovato sotto l’effetto dell’alcol al momento dei fatti.Dopo le formalità di rito, il 53enne è stato trasferito nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove è rimasto a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.La responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nel corso del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.