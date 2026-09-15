Uova di diversi marchi tolte dagli scaffali per rischio salmonella

Gli avvisi relativi al richiamo sono stati pubblicati attraverso il portale del Ministero della Salute e contengono una precisa indicazione rivolta ai consumatori

Nuovo richiamo alimentare che interessa alcune confezioni di uova commercializzate in Italia. Il provvedimento riguarda prodotti venduti con i marchi Fattorie Natura, Despar e Selex, tutti riconducibili alla stessa azienda produttrice, la Società Agricola Fiorin di Lionello & C. SS. Alla base del ritiro c’è la presenza di Salmonella spp. rilevata sul guscio delle uova.Gli avvisi relativi al richiamo sono stati pubblicati attraverso il portale del Ministero della Salute e contengono una precisa indicazione rivolta ai consumatori: le uova appartenenti alle confezioni interessate non devono essere consumate e devono essere riconsegnate al punto vendita dove sono state acquistate.Il richiamo riguarda diverse tipologie di confezioni e più marchi. Per individuare con certezza i prodotti interessati è quindi necessario prestare attenzione soprattutto al marchio, al formato della confezione e al codice identificativo riportato nella documentazione ufficiale.Il primo prodotto interessato è una confezione Fattorie Natura composta da 6 uova di categoria A, di vario calibro, provenienti da allevamento a terra. Il peso netto minimo indicato è di 330 grammi. Il prodotto è identificato dal codice IT03010/Autorizzazione CE C3Y0J. La confezione risulta commercializzata da Coop Italia S.C., con sede a Casalecchio di Reno, nel Bolognese. Nei documenti relativi al provvedimento viene indicata anche la corrispondente cassa da 144 uova.Un secondo richiamo riguarda le confezioni Selex da 6 uova medie di categoria A, anche queste provenienti da allevamento a terra. Il codice identificativo riportato è ancora IT03010/Autorizzazione CE C3Y0J. Il prodotto è commercializzato da Selex SpA, con sede a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano.Sempre a marchio Selex è il richiamo relativo alle confezioni da 10 uova medie allevate a terra. Anche in questo caso il codice identificativo indicato negli avvisi è IT03010/Autorizzazione CE C3Y0J e la commercializzazione fa capo a Selex, con sede a Trezzano sul Naviglio.Tra i prodotti interessati dal provvedimento figurano inoltre le uova a marchio Despar, nella confezione da 4 uova provenienti da allevamento a terra. Per queste confezioni la commercializzazione indicata nella documentazione fa riferimento a Casalecchio di Reno.Il motivo del richiamo è comune ai diversi prodotti: nel corso dei controlli è stata rilevata la presenza di Salmonella spp. sulla superficie del guscio delle uova. Si tratta di un elemento che ha portato all'adozione della misura cautelativa e al conseguente invito a non consumare i prodotti coinvolti.La raccomandazione riguarda quindi direttamente i consumatori che abbiano acquistato una delle confezioni interessate. Le uova non devono essere utilizzate per la preparazione dei pasti e devono essere riportate al punto vendita. L'indicazione vale anche nel caso in cui le confezioni siano ancora integre e le uova non presentino alterazioni visibili.Per individuare il prodotto oggetto del richiamo non è sufficiente fare riferimento esclusivamente alla marca. È importante verificare con attenzione le caratteristiche della confezione e, soprattutto, il codice identificativo riportato negli avvisi. Nel caso dei prodotti segnalati, il riferimento indicato è IT03010/Autorizzazione CE C3Y0J.La presenza di Salmonella sul guscio rappresenta infatti un motivo sufficiente per adottare una misura precauzionale e impedire il consumo delle uova interessate. Il richiamo consente così di ritirare dal circuito commerciale le confezioni riconducibili alla produzione oggetto delle verifiche e di invitare chi le abbia già acquistate a non utilizzarle.Il provvedimento coinvolge dunque più marchi distribuiti attraverso differenti canali commerciali, ma i prodotti indicati negli avvisi hanno in comune la stessa azienda produttrice. Per questo motivo, chi ha acquistato recentemente uova Fattorie Natura, Despar o Selex è invitato a controllare la confezione prima del consumo, verificando marchio, formato e codice identificativo.In presenza di una confezione corrispondente a quella oggetto del richiamo, la raccomandazione è di non consumare le uova e di riportarle al punto vendita, seguendo le indicazioni fornite dall'esercizio commerciale.