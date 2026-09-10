Un 17enne di Pomigliano accoltellato al volto

Un fendente che gli ha provocato una ferita per la quale è stato necessario il ricorso alle cure mediche

Stava trascorrendo la serata insieme ad alcuni amici quando, per motivi ancora da chiarire, sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto e aggredito. È quanto riferito in merito all’episodio che ha coinvolto un ragazzo di 17 anni, residente a Pomigliano d’Arco e incensurato, finito al pronto soccorso dopo essere rimasto ferito al volto.L’intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli è scattato nella serata di ieri, direttamente all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Villa Betania. A chiedere l’intervento dei militari è stato il personale sanitario, dopo l’arrivo del minorenne che necessitava di cure a seguito dell’aggressione.Stando a una prima ricostruzione, che dovrà essere verificata dagli investigatori, il 17enne si trovava in piazza Carlo III, a Napoli, in compagnia di alcuni coetanei. Sarebbe stato in quel momento che uno sconosciuto avrebbe iniziato l’aggressione.Secondo quanto raccontato, l’uomo avrebbe tirato fuori un coltello e colpito il ragazzo nella zona del volto, appena sopra l’occhio sinistro, all’altezza del sopracciglio. Un fendente che gli ha provocato una ferita per la quale è stato necessario il ricorso alle cure mediche.Dopo essere stato medicato, il giovane è stato giudicato in condizioni tali da poter lasciare l’ospedale. I sanitari lo hanno dimesso con una prognosi di quattro giorni.Restano invece da chiarire diversi aspetti dell’accaduto, a partire dalle ragioni che avrebbero portato all’aggressione e dall’identità della persona che avrebbe impugnato il coltello. I Carabinieri stanno raccogliendo gli elementi utili a ricostruire con maggiore precisione quanto successo in piazza Carlo III.Gli accertamenti dovranno inoltre verificare la versione fornita dal giovane e ricostruire la sequenza dei fatti, anche attraverso eventuali testimonianze di chi si trovava nella zona al momento dell’episodio. Le indagini sono tuttora in corso.