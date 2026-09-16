Tugurio a fuoco, messo in salvo dalla polizia

Tra fumo, fiamme e vegetazione particolarmente fitta, i poliziotti sono riusciti a entrare in azione

Momenti di paura a Caserta, dove un uomo di 54 anni è rimasto intrappolato all’interno di una struttura di fortuna andata improvvisamente a fuoco. A salvarlo sono stati gli agenti della Polizia di Stato, intervenuti rapidamente dopo la segnalazione di alcuni passanti che avevano notato una densa colonna di fumo alzarsi nella zona.L’incendio si è sviluppato nei pressi dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. L’allarme è scattato quando alcune persone presenti in zona hanno notato il fumo e hanno segnalato quanto stava accadendo. La comunicazione è stata immediatamente diramata via radio alle pattuglie della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Caserta, impegnate nei servizi di controllo del territorio.Gli agenti hanno raggiunto rapidamente via Ellittico, dove sono arrivati insieme ai Vigili del Fuoco. Una volta sul posto, hanno individuato l’origine dell’incendio: le fiamme avevano avvolto una struttura di fortuna situata a poca distanza dall’area universitaria.È stato proprio in quel momento che la situazione è apparsa particolarmente grave. Dall’interno della baracca, infatti, provenivano grida e richieste di aiuto. Gli agenti hanno quindi capito che qualcuno era rimasto intrappolato all’interno della struttura e hanno raggiunto l’uomo nonostante le condizioni rese difficili dall’incendio.Tra fumo, fiamme e vegetazione particolarmente fitta, i poliziotti sono riusciti a entrare in azione e a portare il 54enne fuori dalla struttura, mettendolo in salvo prima che la situazione potesse avere conseguenze ben più gravi.L’uomo, fortemente spaventato per quanto appena accaduto, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto sul posto insieme agli altri soccorritori. Nonostante il grande pericolo corso, il 54enne sarebbe rimasto praticamente illeso.Proprio la sua testimonianza ha fornito agli investigatori un primo elemento importante per ricostruire l’accaduto. L’uomo avrebbe infatti indicato agli agenti un altro soggetto che, secondo il suo racconto, sarebbe il responsabile dell’incendio. Il 54enne ha fornito una descrizione e le generalità dell’uomo, consentendo così alle forze dell’ordine di avviare immediatamente le ricerche.Il sospettato è stato rintracciato poco dopo. Dagli accertamenti effettuati nei suoi confronti sarebbe emerso che si tratta di un altro cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale. Per l’uomo è stato quindi adottato un provvedimento di espulsione.Restano invece in corso le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incendio e chiarire cosa sia accaduto prima che la struttura venisse avvolta dalle fiamme. Gli investigatori dovranno verificare anche le circostanze riferite dal 54enne e raccogliere eventuali ulteriori elementi utili a definire le responsabilità.L’intervento ha comportato rischi anche per gli stessi soccorritori. Le condizioni operative erano particolarmente difficili a causa della presenza delle fiamme, del fumo e della fitta vegetazione che circondava la struttura. Due poliziotti, impegnati nelle operazioni di salvataggio, hanno riportato alcune escoriazioni e sintomi riconducibili a un’intossicazione da fumo.L’episodio ha dunque richiesto un intervento tempestivo e coordinato tra Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e personale sanitario. Decisivi, in particolare, sono stati l’allarme lanciato dai passanti e il rapido arrivo delle pattuglie della Squadra Volante, che hanno individuato la presenza dell’uomo all’interno della struttura e sono riuscite a portarlo fuori.Le indagini proseguono ora per fare piena luce sull’origine dell’incendio e sulla dinamica dell’accaduto. Al vaglio degli investigatori ci sono anche le dichiarazioni rese dal 54enne, unico testimone diretto della vicenda, che potrebbero contribuire a chiarire cosa sia successo nella struttura di fortuna prima che venisse avvolta dalle fiamme.