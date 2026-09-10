Treno in marcia si ritrova improvvisamente una persona sui binari
Per garantire la mobilità dei passeggeri, EAV ha attivato un servizio di autobus sostitutivi
Circolazione ferroviaria temporaneamente interrotta questa mattina sulla linea Napoli-Caserta-Piedimonte Matese, a seguito dell’investimento di una persona avvenuto sui binari della stazione di Caserta.Secondo quanto comunicato da EAV, la persona coinvolta sarebbe saltata improvvisamente sui binari. L’impatto con il treno è avvenuto poco dopo. La persona è rimasta viva ed è stata immediatamente soccorsa. Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.L’interruzione della circolazione sta provocando ripercussioni sul servizio ferroviario e possibili disagi per i viaggiatori.Per garantire la mobilità dei passeggeri, EAV ha attivato un servizio di autobus sostitutivi tra Napoli e Piedimonte Matese, in entrambe le direzioni, con fermate in prossimità delle stazioni lungo il percorso.L’azienda invita i viaggiatori a considerare possibili ritardi e modifiche ai tempi di percorrenza. EAV si è inoltre scusata per i disagi, ringraziando gli utenti per la comprensione e la collaborazione.