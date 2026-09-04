Travolto da un camion mentre è in bici, muore violinista

La notizia della sua morte ha profondamente colpito il mondo della cultura e della musica

È finito nel modo più drammatico possibile un incidente stradale avvenuto questa mattina a Bari, in via Alberotanza. Un uomo di 45 anni, Enrico Vacca, violinista del Teatro Petruzzelli, è stato travolto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta da un camion che trasportava materiale edile.L'impatto, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è stato particolarmente violento. Immediatamente è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure al ciclista e lo hanno trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Di Venere.Le condizioni disperate e la corsa in ospedaleI sanitari hanno tentato di fare tutto il possibile per salvare la vita al 45enne. Le sue condizioni, però, sono apparse fin da subito estremamente gravi.L'uomo è stato trasportato rapidamente al Di Venere, ma nonostante gli sforzi dei medici è deceduto poco dopo il ricovero. Per Enrico Vacca non c'è stato nulla da fare.La notizia della sua morte ha profondamente colpito il mondo della cultura e della musica barese. Vacca era infatti un violinista dell'Orchestra del Teatro Petruzzelli, una delle realtà culturali più importanti della città.La dinamica ancora da chiarireRestano da accertare con precisione le circostanze che hanno portato al tragico investimento. Saranno gli accertamenti della Polizia Locale di Bari a stabilire come sia avvenuto l'impatto tra la bicicletta e il mezzo pesante.Gli investigatori dovranno ricostruire la sequenza dell'incidente, verificando la posizione dei due mezzi, le rispettive traiettorie e ogni altro elemento utile a comprendere cosa sia accaduto in quei drammatici momenti.Per consentire ai soccorritori di intervenire e agli agenti di effettuare i rilievi, via Alberotanza è stata chiusa al traffico per alcune ore. La strada è rimasta interdetta alla circolazione proprio per permettere di raccogliere tutti gli elementi necessari alle indagini.Il dolore del Teatro PetruzzelliLa morte di Enrico Vacca ha suscitato grande commozione anche all'interno della Fondazione Teatro Petruzzelli. In una nota, la Fondazione ha espresso il proprio profondo cordoglio per la scomparsa del musicista.«Nessuna parola può dire il dolore della perdita di un collega così profondamente amato da tutti noi», scrive la Fondazione Petruzzelli.Il presidente Vito Leccese, il sovrintendente Nazzareno Carusi, i colleghi dell'Orchestra e tutta la Fondazione Teatro Petruzzelli si sono stretti con affetto alla famiglia di Enrico Vacca, ricordandolo con parole di grande dolore e vicinanza.«Il presidente Vito Leccese, il sovrintendente Nazzareno Carusi, i colleghi dell'Orchestra e tutta la Fondazione Teatro Petruzzelli si stringono con affetto infinito, nel ricordo incolmabile di Enrico, alla sua famiglia», si legge ancora nella nota.Una tragedia che lascia dunque un vuoto profondo non soltanto nella famiglia della vittima, ma anche tra i colleghi e nell'intera comunità del Teatro Petruzzelli, dove Enrico Vacca aveva costruito il proprio percorso professionale e umano.Le indagini della Polizia Locale proseguono per fare piena luce sull'incidente e accertare ogni responsabilità.