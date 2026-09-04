Incidente sull'A16 verso Napoli, muore schiacciato tra due tir

Secondo una prima ricostruzione all'origine della sequenza di eventi ci sarebbe stata un'avaria a un tir che trasportava pomodori

Tragedia questa mattina lungo la A16 Napoli-Canosa, dove un grave incidente stradale ha provocato una vittima e pesanti ripercussioni sulla circolazione. Il sinistro si è verificato intorno alle 10 nella galleria Montemiletto, lungo il tratto compreso tra Benevento e Avellino Est, in direzione Napoli.Nell'incidente sono rimasti coinvolti tre mezzi pesanti e un furgoncino. Ad avere la peggio è stato il conducente del furgone, rimasto schiacciato nell'impatto con un tir. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è deceduto a seguito delle gravissime conseguenze riportate nello scontro.La vittima è stata identificata in Dario Viscido, nato a Eboli nel 1976.Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia, impegnati nei soccorsi, nella messa in sicurezza della carreggiata e nella ricostruzione della dinamica.La dinamica dell'incidenteSecondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, all'origine della sequenza di eventi ci sarebbe stata un'avaria a un tir che trasportava pomodori.Il mezzo pesante avrebbe avuto un problema mentre percorreva la galleria Montemiletto. Un secondo mezzo pesante sarebbe quindi sopraggiunto per prestare assistenza al camion in difficoltà.È in questa fase che si sarebbe verificato il drammatico incidente. Un furgoncino sarebbe infatti sopraggiunto nella zona e, per cause che dovranno essere accertate, si sarebbe schiantato contro i mezzi presenti, finendo coinvolto nello scontro.L'impatto è stato violentissimo e il conducente del furgone è rimasto intrappolato e schiacciato da un tir. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.La dinamica esatta e le eventuali responsabilità saranno ora oggetto degli accertamenti della Polizia Stradale, che dovrà ricostruire con precisione la successione degli eventi e stabilire cosa sia accaduto nei pochi istanti precedenti allo schianto.Autostrada chiusa e traffico in tiltA causa dell'incidente, il tratto della A16 compreso tra Benevento e Avellino Est, in direzione Napoli, è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei mezzi coinvolti e gli accertamenti necessari.La circolazione ha subito pesanti rallentamenti e si è formata una coda di circa un chilometro.Agli automobilisti diretti verso Napoli è stato indicato un percorso alternativo: uscire dall'autostrada a Benevento, proseguire lungo la SS7 Appia in direzione Pratola Serra e successivamente rientrare sulla A16 attraverso lo svincolo di Avellino Est.La situazione ha provocato inevitabili disagi alla viabilità, con rallentamenti anche sulle arterie interessate dal percorso alternativo.Accertamenti in corsoMentre proseguono le operazioni sul tratto autostradale, gli investigatori sono al lavoro per definire ogni dettaglio dell'incidente. Saranno fondamentali gli accertamenti tecnici sui mezzi coinvolti e la ricostruzione delle loro posizioni al momento dello schianto.Particolare attenzione sarà rivolta anche alla presunta avaria del tir che trasportava pomodori e alle modalità con cui il secondo mezzo pesante sarebbe intervenuto per prestare assistenza.La tragedia riporta ancora una volta l'attenzione sulla sicurezza nei tratti autostradali e, in particolare, sulle condizioni di visibilità e sulla gestione delle emergenze all'interno delle gallerie.La vittima, Dario Viscido, lascia un vuoto nella sua comunità di origine. Intanto, sul luogo dell'incidente restano al lavoro Polizia Stradale e personale di Autostrade per l'Italia per completare gli accertamenti e consentire, una volta terminate tutte le operazioni, la riapertura della carreggiata.