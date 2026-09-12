Travolge e uccide motociclista, preso il pirata

Gli investigatori hanno passato al setaccio gli elementi disponibili nella zona dell’incidente

È stato individuato dalla Polizia Municipale di Pozzuoli il conducente dell’automobile coinvolta in un incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi a Monterusciello. Dopo lo scontro, l’uomo si sarebbe allontanato dal luogo del sinistro senza fermarsi e senza prestare assistenza al motociclista rimasto ferito.Ad avere la peggio è stato proprio il conducente della moto. A causa dell’impatto ha riportato lesioni che, secondo le valutazioni sanitarie, richiederanno circa 30 giorni di prognosi.La fuga dopo lo schiantoQuando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno avviato immediatamente gli accertamenti necessari per comprendere come si fosse verificato l’incidente e soprattutto per ricostruire i momenti successivi alla collisione. Il conducente dell’autovettura, infatti, non sarebbe rimasto sul posto ad attendere l’arrivo delle forze dell’ordine e si sarebbe allontanato senza verificare le condizioni dell’altro automobilista coinvolto.L’attività della Municipale si è quindi concentrata anche sull’identificazione del veicolo che aveva fatto perdere le proprie tracce.Le immagini decisive per risalire all’autoGli investigatori hanno passato al setaccio gli elementi disponibili nella zona dell’incidente. Tra gli strumenti utilizzati per ricostruire quanto accaduto ci sono state le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area di Monterusciello.Le registrazioni hanno permesso agli agenti di acquisire informazioni utili sul mezzo coinvolto e di restringere progressivamente il campo delle verifiche. A queste attività si sono aggiunte le testimonianze raccolte dagli investigatori, che hanno contribuito alla ricostruzione della sequenza dei fatti.Dagli accertamenti al conducenteIl lavoro investigativo ha infine portato all’individuazione dell’autovettura e, successivamente, della persona che si trovava alla guida al momento dell’incidente.Si tratta di un uomo di 45 anni residente a Quarto. Gli ulteriori riscontri effettuati dalla Polizia Municipale hanno consentito di collegare il conducente al sinistro avvenuto a Monterusciello.Denuncia a piede liberoAl termine delle verifiche, il 45enne è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria. A suo carico vengono contestati, sulla base degli accertamenti svolti, i reati previsti dalla normativa in materia di fuga e omissione di soccorso dopo un incidente stradale.La posizione dell’uomo sarà ora valutata dall’autorità giudiziaria, alla quale sono stati trasmessi gli elementi raccolti durante l’attività investigativa.L’indagine è stata condotta sotto il coordinamento del comandante Fabio Felice De Silva. Un lavoro che ha permesso di arrivare all’identificazione del conducente nonostante l’allontanamento avvenuto subito dopo l’impatto.Videosorveglianza e controlli sul territorioIl caso evidenzia ancora una volta il ruolo che possono avere i sistemi di videosorveglianza nelle indagini relative agli incidenti stradali, soprattutto quando uno dei conducenti si allontana prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.Le immagini delle telecamere, insieme alle informazioni raccolte sul posto e alle dichiarazioni dei testimoni, hanno fornito agli agenti gli elementi necessari per ricostruire la vicenda e risalire al presunto responsabile.Per la Polizia Municipale di Pozzuoli si tratta di un’attività che rientra nel più ampio lavoro di controllo del territorio e di tutela della sicurezza stradale, con particolare attenzione agli episodi nei quali, dopo un incidente, chi è coinvolto non si ferma a prestare assistenza.