Incidente tra quattro auto sulla Statale, un morto

Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine, che dovranno chiarire la sequenza dello scontro

È di una vittima il bilancio del grave incidente stradale avvenuto in provincia di Napoli e che ha coinvolto complessivamente quattro automobili. Lo scontro si è verificato lungo la strada statale 7 Quater “Via Domitiana”, nel territorio di Giugliano in Campania.La dinamica dell’incidente non è stata ancora ricostruita nei dettagli. Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine, che dovranno chiarire la sequenza dello scontro e le eventuali responsabilità.Domitiana chiusa in direzione RomaA seguito dell’incidente, la circolazione sulla Domitiana è stata temporaneamente interrotta in direzione Roma. Il provvedimento si è reso necessario per consentire le operazioni di soccorso, gli accertamenti e la successiva rimozione dei veicoli coinvolti.Per evitare ulteriori criticità alla circolazione, il traffico viene al momento deviato verso la viabilità locale in corrispondenza dello svincolo di Lago Patria.La chiusura della carreggiata sta inevitabilmente provocando ripercussioni sulla circolazione della zona, mentre le squadre impegnate nell’intervento lavorano per consentire il ritorno alla normale transitabilità nel minor tempo possibile.Soccorsi e accertamenti sul postoSul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118, le forze dell’ordine e il personale di Anas, impegnati nelle diverse fasi dell’emergenza.I soccorritori hanno operato per prestare assistenza alle persone coinvolte, mentre alle forze dell’ordine spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Gli accertamenti saranno fondamentali per stabilire come sia avvenuto l’impatto tra le quattro vetture.Nel frattempo, Anas sta lavorando alla gestione della viabilità e alle attività necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza della carreggiata.La strada resterà chiusa in direzione Roma fino al completamento degli interventi. Gli automobilisti diretti verso la Capitale sono quindi invitati a prestare attenzione alla segnaletica e alle deviazioni predisposte nella zona di Lago Patria.