Tentato omicidio per una lite familiare, 6 arresti

quattro maggiorenni e due minorenni sono stati raggiunti da provvedimenti cautelari

Sei persone, quattro maggiorenni e due minorenni, sono state raggiunte da provvedimenti cautelari nell'ambito dell'indagine su una violenta aggressione avvenuta a Melfi lo scorso agosto. Per gli indagati le accuse sono, a vario titolo, di tentato omicidio aggravato in concorso e porto ingiustificato di armi.Le misure sono state eseguite dai carabinieri della Stazione di Melfi sulla base dei provvedimenti emessi dai rispettivi gip, su richiesta della Procura della Repubblica di Potenza e della Procura presso il Tribunale per i minorenni del capoluogo lucano.I fatti risalgono alla sera del 13 agosto, quando una vicenda legata a precedenti dissidi familiari sarebbe sfociata nell'aggressione ai danni di un uomo originario di Melfi e residente in provincia di Salerno.L'aggressione in stradaSecondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima viaggiava in automobile insieme al fratello quando sarebbe stata fermata lungo la strada dal gruppo.A quel punto, i sei avrebbero aggredito l'uomo utilizzando un'arma e un corpo contundente. La vittima sarebbe stata colpita alla nuca e successivamente raggiunta da diversi fendenti al torace.Le conseguenze sono state particolarmente gravi: l'uomo ha riportato lesioni a organi vitali, rendendo necessario un intervento sanitario per le ferite riportate.Gli accertamenti condotti dai carabinieri hanno consentito, secondo l'ipotesi accusatoria, di ricostruire le fasi dell'aggressione e di individuare le persone ritenute coinvolte.Quattro in carcere, due in comunitàPer i quattro indagati maggiorenni è stata disposta la custodia cautelare in carcere. I due minorenni, invece, sono stati collocati in una comunità di accoglienza.L'inchiesta, coordinata dalle due Procure competenti per età degli indagati, prosegue per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'aggressione e i ruoli ricoperti dalle sei persone coinvolte.Le contestazioni dovranno ora essere sottoposte alle successive fasi del procedimento e alle garanzie previste dalla legge.