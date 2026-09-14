Taxi si ribalta dopo l'incidente

Le immagini della vettura capovolta hanno immediatamente attirato l’attenzione, mentre venivano attivati i soccorsi

Incidente stradale nella tarda serata di domenica 13 settembre a Fuorigrotta, dove si è verificato uno scontro tra due automobili lungo viale Augusto. Ad avere la peggio è stato un taxi che, in seguito all’impatto, si è ribaltato completamente, terminando la propria corsa con le ruote all’aria e il tettuccio appoggiato sull’asfalto.Ferito il conducente del taxi, soccorso dal personale sanitario intervenuto sul posto.Il violento impattoL’incidente è avvenuto nella tarda serata, quando la circolazione nella zona era ancora intensa. Secondo le prime informazioni, ancora necessariamente sommarie, due vetture sarebbero entrate in collisione per cause che dovranno essere chiarite dagli accertamenti.L’impatto avrebbe provocato il ribaltamento del taxi, che si è ritrovato rovesciato sulla carreggiata. Le immagini della vettura capovolta hanno immediatamente attirato l’attenzione, mentre venivano attivati i soccorsi.Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 dell’Asl Napoli 1 Centro. I sanitari hanno prestato le prime cure al conducente rimasto ferito, mentre gli agenti della Polizia locale di Napoli hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica.Indagini sulla dinamicaGli agenti stanno cercando di stabilire con precisione come sia avvenuto lo scontro e se nell’incidente possano essere rimasti coinvolti altri veicoli.La ricostruzione è ancora nelle fasi iniziali. Sono state raccolte le prime testimonianze delle persone presenti e sono in corso le verifiche sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.Proprio le registrazioni potrebbero fornire elementi utili per ricostruire i momenti precedenti all’impatto e chiarire la sequenza degli eventi.Al momento, dunque, non è possibile stabilire con certezza eventuali responsabilità. Soltanto al termine degli accertamenti sarà possibile avere un quadro più preciso dell’incidente.Un’altra auto contro una palmaLa notte di incidenti a Fuorigrotta è stata caratterizzata anche da un altro sinistro avvenuto nella stessa zona.Negli stessi momenti in cui gli agenti della Polizia locale erano impegnati nei rilievi per il taxi ribaltato, un’altra automobile con tre ragazze a bordo si sarebbe schiantata lungo la stessa strada, terminando la propria corsa contro una palma.La pianta è stata successivamente abbattuta dai vigili del fuoco intervenuti per mettere in sicurezza l’area.L’emergenza sicurezza sulle stradeGli episodi riaccendono l’attenzione sulla sicurezza stradale a Napoli e, in particolare, sulle strade della zona di Fuorigrotta, dove gli incidenti, soprattutto nelle ore notturne, rappresentano da tempo una delle principali criticità.La questione assume un peso ancora maggiore alla luce dei recenti incidenti mortali registrati in città. Nel corso della settimana si sono infatti verificati due decessi.La prima vittima è stata una turista leccese di 24 anni, morta dopo essere stata travolta da un’automobile in viale Anton Dohrn. Il secondo caso ha riguardato un ciclista di 64 anni, deceduto dopo essere stato investito da una moto in via Marina.Due tragedie che hanno riportato al centro del dibattito il tema della sicurezza per automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni.L’appello del ComuneSul fronte della mobilità cittadina, Napoli continua inoltre a fare i conti con una situazione complessa legata al traffico e alla circolazione stradale.Anche per questo il sindaco ha invitato i cittadini, quando possibile, a utilizzare i mezzi pubblici e a lasciare l’auto a casa, nell’ottica di ridurre il traffico e rendere più fluida la mobilità cittadina.Intanto, a Fuorigrotta, gli agenti della Polizia locale proseguono gli accertamenti sull’incidente di viale Augusto. L’obiettivo è ricostruire ogni fase dello scontro, verificare l’eventuale presenza di altri mezzi e chiarire le responsabilità alla luce dei rilievi, delle testimonianze e delle immagini delle telecamere.