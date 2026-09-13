Talento della boxe muore in scooter, aveva 18 anni

Nonostante i tentativi di rianimazione, Cristian è morto poco dopo

Aveva appena 18 anni Cristian Leolini, il giovane morto nel tragico incidente stradale avvenuto mercoledì 9 settembre lungo via Braccianese Nuova, nel quadrante nord-occidentale di Roma. Una vita spezzata troppo presto, quella del ragazzo, rimasto coinvolto in un violento scontro mentre si trovava in sella al suo scooter.Per il diciottenne non c'è stato nulla da fare. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni intervento si è rivelato inutile. Cristian è morto poco dopo l'incidente, lasciando nello sgomento familiari, amici e tutte le persone che lo conoscevano.La tragedia sulla BraccianeseL'incidente si è verificato poco dopo le 18, all'altezza del chilometro 4 di via Braccianese Nuova. Cristian era alla guida del suo scooter Kymco quando, per cause ancora da chiarire, è rimasto coinvolto in un violento impatto con due automobili.Nello scontro sono rimaste coinvolte una Smart ForTwo e una Renault Captur. L'impatto è stato particolarmente grave e ad avere la peggio è stato proprio il giovane motociclista.Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno cercato di prestare immediatamente assistenza al diciottenne. Le sue condizioni sono apparse però disperate. Nonostante i tentativi di rianimazione, Cristian è morto poco dopo.Feriti anche i conducenti delle autoL'incidente non ha coinvolto soltanto il giovane. Anche le due persone che si trovavano alla guida delle automobili sono rimaste ferite.Si tratta di una donna di 55 anni, che era al volante della Smart ForTwo, trasferita all'ospedale San Filippo Neri, e di un uomo di 58 anni, conducente della Renault Captur, accompagnato invece all'ospedale Sant'Andrea.Per entrambi si è reso necessario il trasferimento in ospedale per le cure e gli accertamenti sanitari.La dinamica dell'incidente è ora al vaglio delle autorità, chiamate a ricostruire con precisione la sequenza dello scontro e a stabilire cosa sia accaduto nei momenti immediatamente precedenti all'impatto.Cristian e la passione per il pugilatoCristian Leolini non era soltanto un ragazzo di 18 anni vittima di un drammatico incidente. Aveva anche una grande passione per il pugilato, disciplina che praticava con impegno e che rappresentava una parte importante della sua vita.Il giovane si allenava nella palestra dell'ex campione Attilio Volpe, al Nuovo Salario, sotto la guida dello stesso allenatore. La sua attività sul ring era stata documentata già nel 2024, quando Cristian aveva partecipato a una riunione pugilistica insieme al suo istruttore.Un ragazzo giovane, dunque, che stava costruendo il proprio percorso sportivo e che aveva ancora davanti a sé molti progetti e possibilità. La sua morte rende ancora più drammatica una vicenda che ha lasciato un vuoto profondo tra le persone che lo conoscevano.Una comunità sotto chocLa notizia della morte di Cristian si è rapidamente diffusa, suscitando dolore e incredulità. A soli 18 anni, il giovane ha perso la vita in pochi istanti mentre percorreva una strada di Roma in sella al suo scooter.Restano ora da chiarire le cause dell'incidente. Gli accertamenti dovranno stabilire la dinamica esatta dello scontro tra il Kymco e le due automobili e ricostruire le responsabilità dell'accaduto.Intanto, il ricordo di Cristian resta legato anche alla sua passione per il pugilato, agli allenamenti e alle esperienze vissute sul ring. Una promessa sportiva che non avrà la possibilità di proseguire il proprio percorso e che è stata strappata alla vita a soli 18 anni.