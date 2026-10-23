AUTOTRASPORTI Ancora stallo, in Campania niente carburanti e consegne

A lanciare un nuovo allarme è E-Distribuzione, che segnala difficoltà nel reperimento del carburante necessario ai mezzi impiegati nella manutenzione della rete elettrica

Napoli fa i conti con la carenza di carburante. Distributori chiusi, pompe rimaste senza benzina e gasolio e automobilisti costretti a spostarsi da un quartiere all’altro, spesso senza riuscire a fare rifornimento. La protesta degli autotrasportatori continua a incidere sulla distribuzione dei prodotti petroliferi in Campania, con conseguenze che vanno ben oltre la mobilità privata e il trasporto delle merci.A lanciare un nuovo allarme è E-Distribuzione, che segnala difficoltà nel reperimento del carburante necessario ai mezzi impiegati nella manutenzione della rete elettrica e nella riparazione dei guasti. In alcune zone, secondo le informazioni disponibili, le scorte sarebbero sufficienti soltanto per poche ore. Una prospettiva che rischia di compromettere la tempestività degli interventi tecnici e che ha spinto l’azienda a chiedere il supporto delle prefetture.Il blocco di via Argine mette in crisi i rifornimentiIl punto più critico resta l’area degli impianti di raffinazione di via Argine, a Napoli, dove il blocco dei tir impedisce da giorni la regolare uscita di benzina e gasolio destinati alla rete distributiva regionale.La difficoltà nel far partire le autocisterne ha progressivamente ridotto le disponibilità nei depositi e nelle stazioni di servizio. Nel capoluogo, trovare un distributore operativo è diventato sempre più difficile: numerosi impianti hanno sospeso l’attività ed esposto cartelli per segnalare l’esaurimento delle scorte.Le forze dell’ordine, coordinate dalla Prefettura di Napoli, sono impegnate nel tentativo di superare lo stallo nell’area delle raffinerie e ripristinare il flusso dei rifornimenti. La mediazione resta complessa, mentre le conseguenze del blocco si propagano lungo tutta la filiera, dalle stazioni di servizio alle attività che dipendono dalla disponibilità di carburante per continuare a lavorare.Diesel oltre i tre euro e distributori presi d’assaltoAlla carenza di prodotto si aggiunge il rischio di rincari e speculazioni. Nelle poche stazioni di servizio rifornite nelle ultime 48 ore, tra Napoli e provincia, sono stati segnalati prezzi particolarmente elevati, con il gasolio che in alcuni casi avrebbe superato i tre euro al litro.Una situazione che mantiene alta l’attenzione della Guardia di finanza, impegnata nei controlli per individuare eventuali irregolarità e contrastare possibili fenomeni speculativi.La scarsità di carburante alimenta anche le tensioni. A Gianturco è stato necessario l’intervento della polizia in un’area di servizio presa d’assalto dagli automobilisti, con il gestore costretto a chiudere l’impianto.Nei giorni scorsi, lunghe code si erano formate davanti a diversi distributori cittadini. Tra quelli interessati, la stazione Ip di corso Vittorio Emanuele, all’incrocio con Parco Margherita, e l’impianto Eni di via Vespucci. In molti hanno atteso per ore, nel timore di trovare le pompe già esaurite al proprio turno.Le difficoltà riguardano sia la zona orientale sia quella occidentale della città. Da Fuorigrotta, secondo le testimonianze raccolte, c’è anche chi ha raggiunto Licola nella speranza di trovare carburante, senza però riuscire a fare rifornimento.L’allarme di E-Distribuzione: a rischio gli interventi sulla rete elettricaLa crisi non riguarda soltanto gli automobilisti. La carenza di benzina e gasolio può avere ripercussioni anche sui servizi essenziali, a partire dalla manutenzione della rete elettrica.I mezzi di E-Distribuzione vengono impiegati quotidianamente per raggiungere i guasti, effettuare riparazioni e garantire la continuità del servizio. Se le scorte di carburante si esauriscono, anche la possibilità di intervenire tempestivamente sulle criticità della rete può risultare compromessa.Per questo l’azienda avrebbe chiesto il sostegno delle prefetture, con l’obiettivo di individuare soluzioni che consentano di assicurare i rifornimenti ai mezzi operativi. La priorità è evitare che il protrarsi della protesta produca conseguenze sui servizi essenziali e sulla capacità di rispondere alle emergenze.Merci e supermercati, primi segnali di ripresaUno spiraglio positivo arriva invece sul fronte della distribuzione alimentare. La maggior parte dei blocchi stradali è stata rimossa, anche se in alcune aree restano presidi degli autotrasportatori.Nei supermercati cominciano a ricomparire alcuni prodotti freschi, dopo giorni segnati dalle difficoltà negli approvvigionamenti e dai ritardi nelle consegne. La ripresa è legata al progressivo passaggio dei mezzi pesanti, agevolato anche dalle scorte delle forze dell’ordine per garantire il trasporto delle merci e il rifornimento delle attività commerciali.Il quadro resta tuttavia disomogeneo: mentre la distribuzione alimentare mostra i primi segnali di normalizzazione, sul fronte dei carburanti la situazione rimane critica.La priorità è ora sbloccare la movimentazione dei prodotti petroliferi e ripristinare le scorte nelle stazioni di servizio. Non soltanto per consentire agli automobilisti di tornare a fare rifornimento, ma anche per garantire la mobilità dei mezzi di soccorso, delle squadre tecniche e di tutti gli operatori impegnati nei servizi indispensabili per il funzionamento della città.