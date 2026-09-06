Spari nella notte, quattro bossoli a terra

L'episodio ha fatto scattare gli accertamenti per comprendere cosa sia realmente accaduto

Paura nella zona di Miano, dove nella notte è stato segnalato un episodio legato all'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco. L'allarme ha portato all'intervento dei carabinieri della Compagnia Vomero, che hanno raggiunto il rione San Gaetano per effettuare i primi accertamenti.I militari, una volta arrivati sul posto, hanno individuato sull'asfalto quattro bossoli di calibro 9. Il ritrovamento è avvenuto nei pressi dell'isolato 13, nell'area interessata dalla segnalazione degli spari.Al momento non risultano persone colpite né vengono segnalati danni a edifici, automobili o altre strutture. Nonostante l'assenza di conseguenze materiali immediate, la presenza dei bossoli conferma che qualcuno ha esploso dei proiettili nella zona.L'episodio ha fatto scattare gli accertamenti per comprendere cosa sia realmente accaduto e, soprattutto, per identificare la persona o le persone responsabili degli spari.I carabinieri stanno lavorando alla ricostruzione della dinamica. Saranno verificati tutti gli elementi utili per stabilire da dove siano partiti i colpi, in quale circostanza siano stati esplosi e se l'azione possa essere collegata a un episodio di intimidazione, a un conflitto tra soggetti o ad altre vicende.Particolare attenzione sarà riservata anche alla possibile presenza di telecamere nella zona, che potrebbero fornire elementi preziosi per ricostruire i momenti precedenti e successivi alla sparatoria.Resta ancora da chiarire anche la matrice dell'accaduto. Al momento, infatti, non è stata individuata una motivazione precisa e nessuna ipotesi investigativa può essere considerata definitiva.Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore con l'obiettivo di dare un volto e un'identità a chi ha aperto il fuoco e di comprendere perché siano stati esplosi i quattro colpi. Il ritrovamento dei bossoli rappresenta al momento il principale elemento a disposizione degli investigatori.